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Mackalister Silva pidió perdón y explicó qué fue lo que sucedió con el árbitro

El capitán embajador habló después de la controversia arbitral que marcó el desarrollo del partido.

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Redacción Deportes
15 de marzo de 2026, 4:23 p. m.
Mackalister Silva explicó por qué reclamó al árbitro y aseguró que no utilizó palabras irrespetuosas.
Mackalister Silva explicó por qué reclamó al árbitro y aseguró que no utilizó palabras irrespetuosas. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / Captura transmisión Win Sports

Tras la polémica expulsión en el partido entre Millonarios y Boyacá Chicó, el capitán del equipo bogotano, Mackalister Silva, se pronunció públicamente para dar su versión de lo ocurrido con el árbitro y ofrecer disculpas por la situación que dejó al equipo con diez jugadores en un momento clave del compromiso.

El volante utilizó su cuenta oficial en la red social X para publicar un mensaje dirigido a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la hinchada, en el que reconoció el error y explicó las circunstancias que llevaron a su expulsión.

El mensaje de disculpas del capitán de Millonarios

Horas después del partido, Mackalister Silva compartió un comunicado en el que asumió responsabilidad por lo ocurrido durante el encuentro.

En su publicación señaló:

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“Quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la hinchada por lo sucedido hoy”.

El mediocampista de Millonarios FC reconoció que la situación terminó afectando al equipo, especialmente porque la expulsión se produjo en un momento en el que el conjunto embajador presionaba para buscar el empate.

El gesto del jugador generó reacciones entre aficionados y seguidores del club, quienes debatieron en redes sociales sobre la decisión arbitral que marcó el desarrollo del partido.

La explicación sobre el reclamo al árbitro

En el mismo mensaje, el capitán explicó qué ocurrió exactamente durante la jugada que terminó con la doble tarjeta amarilla.

Según relató, su reacción se produjo cuando intentaba reanudar rápidamente el juego y el rival no permitió el cobro.

“También quiero aclarar que en ningún momento utilicé palabras indebidas, insultos, ni falté al respeto. Únicamente pregunté, de forma airada, por qué no era tarjeta amarilla si el rival no dejaba cobrar”, explicó el futbolista.

Millonarios perdió puntos clave frente a Boyacá Chicó y salió del grupo de los ocho.
La caída de Millonarios tuvo impacto en la tabla y generó debate por el arbitraje. Foto: X @MillosFCoficial - Captura transmisión Win Sports

De acuerdo con su versión, el reclamo surgió por lo que consideró una falta de coherencia en las decisiones arbitrales durante el encuentro.

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La comparación con una jugada anterior del partido

El mediocampista también señaló que su inconformidad aumentó al recordar una acción previa del compromiso.

En su mensaje explicó que cuestionó por qué su protesta fue sancionada con tarjeta amarilla mientras que una reacción similar de un jugador rival no tuvo castigo disciplinario.

“Posteriormente cuestioné por qué mi acción sí era amarilla, mientras que la de Díaz, jugador del Chicó —quien reclamó de forma similar o incluso más airada minutos antes— no había sido sancionada”, indicó.

La jugada en cuestión fue uno de los momentos más comentados del encuentro entre Millonarios y Boyacá Chicó, partido que terminó con victoria del conjunto boyacense y dejó múltiples debates sobre el manejo disciplinario del árbitro.