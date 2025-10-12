Copa Libertadores Femenina: Deportivo Cali eliminó a un gigante y clasificó a semifinales

Deportivo Cali cerró con broche de oro un fin de semana soñado para el fútbol colombiano.

Las azucareras vencieron a São Paulo y se clasificaron a la semifinal de la Copa Libertadores Femenina. Ahora enfrentarán a Colo-Colo por un cupo a la gran final del campeonato que se desarrolla por estos días en Argentina.

Cabe recordar que el Cali es el actual campeón y ha dominado la Liga Femenina en Colombia por dos años consecutivos.

Su principal figura es la arquera Luisa Agudelo, sin embargo, destacan otros nombres como el de Paola García, Kelly Ibargüen, Kelly Caicedo y Angie Salazar, entre otras.

Deportivo Cali sueña con la primera

A los 36 minutos, María Marquínez aprovechó un error de la defensa paulista y definió de primera un balón que se metió al arco en medio de suspenso.

En el segundo tiempo, Luisa Agudelo se convirtió en figura debajo de los tres palos y mantuvo el arco en cero mientras sus compañeras trataban de acercar alguna jugada en el contragolpe.

El premio para ese esfuerzo fue el segundo gol de la noche, que llegó tras el cobro efectivo de Paola García, desde el punto penal.

São Paulo trató de sacudirse, pero no tuvo argumentos suficientes para romper la férrea defensa del Deportivo Cali y superar a la muralla que puso Agudelo en su portería.

¡SEMIFINALISTAS! 💚



El esfuerzo, la fe y la unión nos trajeron hasta aquí. Seguimos soñando, seguimos luchando ¡porque este equipo puede con todo! 🇳🇬#VamosCali#DeportivoCaliFemenino#LibertadoresFemenina pic.twitter.com/9IC1rtdY4Y — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 13, 2025

La semifinal contra Colo-Colo será el próximo miércoles, 15 de octubre, a las 3:30 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión será en Win Sports, como es habitual desde el inicio del torneo.

Santa Fe, el otro representante de la Liga Femenina en Copa Libertadores, quedó eliminado días atrás en la fase de grupos.

Deportivo Cali Femenino en la Copa Libertadores | Foto: AFP

Corinthians vs. Ferroviária, la otra ‘semi’

Corinthians avanzó con paso firme hacia su tercera final consecutiva de la Copa Libertadores Femenina al golear por 4-0 a Boca Juniors.

Club femenino más poderoso de Sudamérica, Corinthians se citará en semis el miércoles con sus compatriotas de Ferroviária, ganadoras de la Copa en 2015 y 2020, lo que asegura un equipo brasileño en la final del 18 de octubre.

“Estoy muy feliz, fue una tarde especial. Hice un hat-trick, pero siempre que se hacen tres goles es algo especial, y más aún en una Copa Libertadores. Pero hay que resaltar también que tuvimos una gran actuación colectiva”, destacó Zanotti con la pelota que se llevó de recuerdo en sus manos.