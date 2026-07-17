Comfama revoluciona la manera de impulsar a las empresas. Hoy beneficia a más de 26 mil trabajadores

Cada vez más las empresas enfrentan el reto de innovar, retener el talento, inspirar desde el liderazgo y adaptarse a la transformación digital. En este contexto, las cajas de compensación familiar están asumiendo un papel que trasciende el bienestar tradicional al convertirse en aliadas estratégicas para el desarrollo empresarial.

Grupo Argos es un ejemplo de esta transformación. Con el propósito de fortalecer las capacidades de sus equipos, encontró en la Suscripción Empresarial de Comfama una plataforma virtual, flexible y accesible. Sus trabajadores han realizado cerca de 1.280 cursos con aliados como Harvard, TED, Platzi y Ubits, fortaleciendo habilidades para innovar, aumentar la productividad y responder a los desafíos de un entorno en constante cambio.

“La compensación familiar siempre ha tenido como propósito generar bienestar para los trabajadores y sus familias. Pero ese propósito también exige fortalecer a las empresas. Cuando las acompañamos a desarrollar su talento, su liderazgo o su productividad, ampliamos su capacidad para crear valor y afrontar los desafíos del presente”, afirmó Lucas Yepes Bernal, responsable de Empresas de Comfama.

Nini Johana Escobar, trabajadora de Flores El Capiro. Foto: Comfama - API

Ese es el alcance actual de la compensación familiar: transformar los aportes empresariales en oportunidades para millones de personas mediante el acceso a educación, empleo, cultura, recreación y bienestar. Así, las compañías no solo generan valor económico, sino también valor social.

Los resultados respaldan esa apuesta. En 2025, 26.871 trabajadores de 3.966 empresas participaron en procesos de formación con aliados como la Universidad EIA, EAFIT, CEIPA y CESDE. El Servicio de Empleo Comfama conectó laboralmente a 137.378 personas y, gracias al aporte de las empresas afiliadas, 4,8 millones de personas accedieron a los servicios de la Caja, se entregaron 558.617 millones de pesos en cuota monetaria, 2,9 millones de personas accedieron a parques y 8,7 millones de asistentes vibraron con la oferta cultural.

La estrategia también impulsa otro tipo de liderazgos mediante programas como Mujeres Líderes, Liderazgo Joven Empresarial y Mentorías para Empresas Más Conscientes, además de acompañar a organizaciones del sector turismo, empresas long tail y miles de mipymes que dinamizan la economía antioqueña. Este impacto se refleja en historias como la de Nini Johana Escobar, trabajadora de Flores El Capiro, quien gracias a Ruta Progreso fortaleció sus hábitos financieros, mejoró su salud y consolidó un proyecto de vida con mayor estabilidad. Como ella, más de 3.000 personas de 77 empresas encontraron oportunidades para avanzar junto con sus familias en el programa Ruta Progreso.

“Cuando una empresa crece, no solo mejora su productividad, también crea empleo, impulsa el aprendizaje y brinda oportunidades para el progreso. Esa es la esencia de la compensación familiar”, concluyó Yepes.

*Contenido elaborado con apoyo de Comfama