Tras puja entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal, anticipan cómo procederá Uribe

En una reciente entrevista en Noticias RCN, María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, aseguró que en medio del velorio de su esposo en el Congreso, la senadora María Fernanda Cabal la abordó para, supuestamente, amenazarla, ante un presunto interés de incursionar en política.

“Cuando se acercó a mí tenía un micrófono, entonces yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono?’. Me dijo que no tenía nada, entonces le dije: ‘Ese que tienes ahí’. Se lo quitó y se lo entregó a alguien. Me mira y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita, y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’”, dijo Tarazona en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

En El Debate de SEMANA, los analistas políticos Sofy Casas y Luis David Duque se refirieron a cómo procedería el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, en medio de la puja entre Tarazona y Cabal.

Sofy Casas dijo en El Debate que, viendo cómo suele actuar el expresidente Uribe en determinados momentos, él procedería con mesura en medio de la tormenta política que hay en el Centro Democrático, a causa de lo que está pasando entre la viuda de Uribe Turbay y la congresista Cabal.

“Viendo cómo ha sido el expresidente Uribe en la política, él siempre ha sido muy mesurado, muy cuidadoso con las palabras; siempre hace un llamado a la unión, a cómo comportarse. Creo que el expresidente va a estar muy mesurado, llamando a la calma y a la unión, que —yo creo— es lo más importante para su partido y el país”, afirmó Casas.

La analista política también indicó que, más allá de un tema interno en el Centro Democrático entre dos personas, el objetivo debe ser el futuro el Colombia, sobre todo cuando se acercan unas elecciones presidenciales.

“Creo que ese será el enfoque del expresidente y lo ha venido siendo todos estos días. Si ustedes analizan los discursos que ha dado, sus apariciones en público, hace un llamado de ‘vamos a perder el país, el neocomunismo, el país se va a convertir en Venezuela’. Entonces, creo que el expresidente se va a ir mucho por ese lado, no lo veo creando división, porque no es de divisiones”, agregó Casas en El Debate.

Por su parte, el analista político Luis David Duque manifestó en El Debate que lo que se viene ahora es una reflexión interna en el Centro Democrático, en la que se llame a la cordura.