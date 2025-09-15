Suscribirse

Video muestra el momento en el que María Fernanda Cabal habló con María Claudia Tarazona en velorio de Miguel Uribe

El video se conoció después de que las dos mujeres entregaran sus versiones de lo que ocurrió aquel día.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 11:57 a. m.
María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona.
María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @sergioaraujoc / Foto 3: Semana

María Claudia Tarazona habló por primera vez de manera extendida de lo que fue la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay. En diálogo con Noticias RCN, la mujer contó cómo han sido los momentos más difíciles de su vida.

En la conversación, hizo una explosiva declaración contra María Fernanda Cabal al asegurar que intentó grabarla en medio del velorio y que, además, supuestamente, la amenazó por miedo a que ella se lanzara al ruedo político.

Las palabras de Tarazona no demoraron en hacer eco en todo el país y la congresista del Centro Democrático salió a negar lo ocurrido, explicando el motivo por el que llevaba un micrófono en su camisa.

Tras los cruces de las dos versiones, a través de redes sociales se conoció un video que muestra el momento exacto en el que María Claudia y María Fernanda se encontraron frente a frente, mientras que se le daba el último adiós a Uribe Turbay en la cámara ardiente en el Congreso de la República.

En las imágenes se observa en un principio a las dos mujeres, la esposa del precandidato y a Cabal, hablando mientras que a su alrededor hay otras personas. En un punto, Tarazona le pidió que se quitara el micrófono.

Contexto: La revelación de María Claudia Tarazona contra María Fernanda Cabal da un duro cimbronazo a la campaña presidencial

Después de algunos segundos y un cruce de palabras, ambas se dieron un caluroso abrazo y continuaron conversando por otros segundos. Así termina el audiovisual que se ha hecho viral en redes sociales.

De acuerdo con lo dicho por María Claudia Tarazona, ese habría sido el momento en el que la militante del Centro Democrático se le acercó con el micrófono en la camisa y, posteriormente, la amenazó.

“Me mira y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’”, contó.

La situación dejó muy asombrada a la viuda de Miguel Uribe Turbay, quien, según dijo, se tuvo que sentar para asimilar un poco lo que le acaba de ocurrir.

Por eso, se quedó con una imagen de Cabal muy diferente a la que tenía. “Tú no puedes coger a una viuda, a la que le acaban de matar a su marido, para amenazarla por el miedo a que haya una contienda política”, manifestó.

Contexto: Esposa de Miguel Uribe asegura que María Fernanda Cabal intentó grabarla con un micrófono en el velorio: “Me mira y me amenaza”

Sin embargo, la versión de la precandidata es totalmente distinta y niega todo lo dicho por Tarazona. María Fernanda confirmó que sí se acercó y llevaba un micrófono, pero dejó en claro que normalmente lo tiene porque siempre atiende a la prensa cuando está en el Congreso y, además, ese día había realizado una grabación previamente.

“Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, aseguró.

En ese sentido, indicó que más allá de las peleas políticas que tuvo en su momento con Miguel Uribe Turbay, siempre hubo un profundo respeto entre los dos y, por lo mismo, se acercó el día del velorio para darle el pésame a su esposa.

“Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad”, finalizó.

Por el momento, el episodio ha dado mucho de qué hablar, hasta el punto que ya se hace referencia a lo que puede causar al interior del Centro Democrático.

