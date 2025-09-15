Suscribirse

Nación

Citando la Biblia, José Félix Lafaurie defendió a su esposa María Fernanda Cabal por declaraciones de María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, entregó recientemente unas polémicas declaraciones.

Redacción Nación
15 de septiembre de 2025, 4:10 p. m.
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie y María Claudia Tarazona.
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal, José Félix Lafaurie y María Claudia Tarazona. | Foto: Colprensa.

En medio de un entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, María Claudia Tarazona aseguró que, en medio del funeral de su esposo en el Congreso, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, vivió un incómodo momento con la congresista y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal.

Según Tarazona, Cabal intentó grabarla con un micrófono mientras se llevaba a cabo el velorio de su esposo en el Congreso y, que además de ello, la precandidata le dijo unas palabras a modo de “amenaza”.

Contexto: Video muestra el momento en el que María Fernanda Cabal habló con María Claudia Tarazona en velorio de Miguel Uribe

“Cuando se acercó a mí tenía un micrófono, entonces yo le dije: ‘María Fernanda, te puedes quitar el micrófono’. Me dijo que no tenía nada, entonces le dije: ‘Ese que tienes ahí’. Se lo quitó y se lo entregó a alguien; Me mira y me amenaza, me imagino que por miedo a que yo me meta en la política, diciéndome: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país?’”, afirmó Tarazona en Noticias RCN.

Transcurridas pocas horas de lo manifestado por Tarazona, quien se pronunció al respecto fue José Félix Lafaurie, esposo de la senadora Cabal.

A través de su cuenta en la red social X, Lafaurie dijo esta mañana de lunes, 15 de septiembre, que supuestamente existe una “guerra sucia” contra su esposa, ahora que está como precandidata presidencial.

Además, Lafaurie, quien es presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), acudió a una cita bíblica para salir en defensa de Cabal.

Contexto: María Claudia Tarazona contó la verdad sobre por qué no permitió que Petro fuera al velorio de Miguel Uribe: “Gente deshonrosa”

“Y la verdad os hará libres”, expresó el apóstol Juan en su Evangelio. La guerra sucia contra @MariaFdaCabal NO frenará su candidatura ni mancillará su buen nombre y el trabajo que ha realizado por el bien de los colombianos. Hoy más que nunca #SoyCabal. #YoCreoEnCabal", dijo puntualmente Lafaurie en X.

Es de recordar que, una vez se conocieron las declaraciones de Tarazona esta noche de domingo 14, de septiembre, la senadora Cabal emitió un comunicado en el que aseguró no haberle dicho eso a la viuda de Miguel Uribe Turbay.

Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, dijo Cabal en una parte del comunicado.

Así mismo, la congresista del Centro Democrático explicó por qué portaba un micrófono al momento en que se encontró con Tarazona.

.
De izquierda a derecha: María Claudia Tarazona, el velorio de Miguel Uribe Turbay en el Congreso y María Fernanda Cabal. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“En efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente. En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”, indicó Cabal.

Y concluyó en el comunicado: “Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país”.

María Fernanda CabalJosé Félix LafaurieMaría Claudia TarazonaMiguel Uribe Turbay

