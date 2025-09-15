La familia de la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, han guardado prudencia frente a las explosivas declaraciones que hizo María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, contra la política de derecha.

Mientras la precandidata presidencial recibe ataques por parte de la izquierda, José Félix Lafaurie, su esposo, y Juan José Lafaurie, su hijo, guardan silencio. Pero en sus redes sociales han replicado mensajes de respaldo Cabal.

Uno de ellos es de Argiro Castaño, un usuario de la red social X, quien escribió: “El daño no solo se lo hizo a la doctora María Fernanda Cabal con o sin razón. Se lo hizo al Centro Democrático y a la derecha de este país. Grave”.

La familia Lafaurie Cabal- política desde hace muchos años- tiene certeza de que las explosivas declaraciones de María Claudia Tarazona contra María Fernanda Cabal le hacen daño a la colectividad a menos de ocho meses de la primera vuelta presidencial. Al fin y al cabo, coinciden en que al final, la pelea política es contra el presidente Gustavo Petro y la izquierda y no entre ellos.

Cabal negó lo dicho por Tarazona, mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos presidenciales por el Centro Democrático guardan silencio frente a lo ocurrido.

Al interior del uribismo no descartan que los señalamientos de la viuda de Miguel Uribe Turbay busquen atacar la candidatura de Cabal y despejarle el camino a su suegro, Miguel Uribe Londoño. Otros consideran que se trató de una declaración que salió de su corazón.

Tarazona le dijo a Noticias RCN que Cabal intentó grabarla con un micrófono el día del funeral de Miguel Uribe Turbay, en agosto de este año, en el Congreso.