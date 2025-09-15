“Envidia”: el nuevo mensaje de María Fernanda Cabal a María Claudia Tarazona, quien la señaló de grabarla en el funeral de Miguel Uribe

La precandidata presidencial por el Centro Democrático María Fernada Cabal volvió a responder a María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, quien la señaló en una entrevista con Noticias RCN de intentar grabarla durante el funeral de su esposo, en agosto pasado, en las instalaciones del Congreso.

Cabal compartió un mensaje en sus redes sociales en el que se lee: “Envidia”. Y añadió la fotografía: “El que no puede derrotarte... busca destruir tu reputación”. Ante esto, la senadora escribió: “¡Simple!”.

A juzgar por el contenido de la imagen, Cabal considera que las críticas que recibió de Tarazona obedecen a temas políticos. Al fin y al cabo, ella y Miguel Uribe Londoño —el padre de Miguel Uribe Turbay— compiten por la candidatura única a la Presidencia del Centro Democrático. Y, según la mayoría de sondeos de opinión, entre ellos dos estaría el posible triunfo.

Recordemos que Tarazona anunció al país este fin de semana que, tras la muerte de su esposo, regresó de Estados Unidos y se radicará en Colombia. Y, aunque no participará en política, al menos de momento, sí acompañará la candidatura a la Presidencia de su suegro, Uribe Londoño.

María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Y es que la viuda del candidato presidencial aseguró que la senadora fue a saludarla en el segundo día de cámara ardiente en el Capitolio e intentó grabarla con un micrófono que llevaba en la solapa.

Tarazona fue advertida por alguien cercano y ella misma increpó a la parlamentaria, quien se quitó el aparato.

“Acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, relató en la entrevista con Noticias RCN.

María Fernanda Cabal tuvo un polémico encuentro con María Claudia Tarazona durante la velación de su esposo, Miguel Uribe Turbay. | Foto: Esteban Vega | Semana

Tarazona afirmó que le contestó a Cabal: “María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron, me lo mataron por hacer política. ¿Como así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas?”.

Las críticas no son de poca monta y a menos de tres meses de que el Centro Democrático adelante una encuesta con una firma internacional que le permitirá escoger a su candidato, supone un golpe fuerte contra la precandidata María Fernanda Cabal, quien reaccionó ante los señalamientos.

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, explicó la precandidata de derecha.

María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona. | Foto: Fotomontaje SEMANA

“Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias”, añadió.