Confesiones de María Claudia Tarazona contra María Fernanda Cabal agudizan disputas en el uribismo y golpean al Centro Democrático: “Causan daño”

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, reapareció este fin de semana, concedió una entrevista a Noticias RCN y confesó un hecho desconocido: María Fernanda Cabal, la precandidata presidencial, intentó grabarla con un micrófono el día del funeral de su esposo, el pasado 11 de agosto, en el Congreso.

Tarazona, además, afirmó que Cabal, en medio del velorio, le envió un mensaje indirecto sobre la política.

“Con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, dijo Tarazona.

María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: @sergioaraujoc / Foto 3: Semana

El comentario de la esposa de Uribe Turbay no pasó desapercibido y cogió fuerza por las profundas diferencias que existían entre el joven político y la senadora y precandidata presidencial que nacieron desde 2022 cuando el expresidente Álvaro Uribe le entregó la cabeza de lista al Senado a Miguel, por encima de ella, una de las fundadoras del Centro Democrático.

Más allá de quién dice la verdad sobre lo ocurrido- Tarazona y Cabal han entregado distintas versiones de lo sucedido-, esta disputa genera un nuevo dolor de cabeza al Centro Democrático, el partido que lidera del expresidente Uribe y que, como casi todas las casas políticas, tiene sus propios líos internos.

El mensaje que envió Tarazona contra Cabal es demoledor. Y más cuando la hoy precandidata se ha convertido en una de las más fieles “generalas” del expresidente y una de las más opcionadas a ganar la consulta interna del partido que se definirá a través de encuestas en diciembre próximo.

. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Álvaro Uribe no se ha pronunciado hasta el momento y seguramente no lo hará. No puede impedirle o sugerirle a la viuda de Miguel Uribe Turbay que no exprese lo que siente y le cuente al país lo que vivió tras el fallecimiento del senador. Pero sabe con certeza el daño que esta confesión le está haciendo a su partido a 10 meses de la primera vuelta presidencial.

¿Por qué Tarazona estalló contra Cabal? ¿Fue una confesión genuina o una estrategia para golpear la aspiración presidencial de la hoy senadora y abrirle el espacio a su suegro, Miguel Uribe Londoño?, son algunas de las preguntas que circulan en el uribismo.

Tarazona sabe que su versión lesiona, dijo Sergio Araujo, militante del Centro Democrático. “¿El dolor deforma la compresión hasta allá? No creo. O, ¿quizá es una inducción repentista de un Lester Toledo que procura no perder capacidad estratégica e intenta favorecer a Miguel Uribe Londoño apelando a dañar a María Fernanda Cabal? Parece una perversidad. Pero, sobre todo, es un error. Solo favorece a Petro y los suyos. Es una torpeza, y sin duda una bajeza. No le creo. Nadie es tan burdo", escribió en sus redes sociales.

María Claudia Tarazona, Miguel Uribe y María Fernanda Cabal. | Foto: FOTO1: CORTESÍA/FOTO2: SEMANA.

Con este enfrentamiento, la confianza entre Tarazona y Cabal está rota. Y lo preocupante para el Centro Democrático es que, tal y como están las cosas, difícilmente habrá unidad de cara al 2026.

Miguel Uribe Londoño- el padre de Miguel Uribe Turbay- no se ha referido al tema, pero seguramente, no apoyará a Cabal si ella gana la consulta de diciembre. Y, sucederá lo mismo, si quien gana la consulta de diciembre es él. Los precandidatos Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra tampoco se han referido al tema.

“Acá perdemos todos, pero el más afectado es el partido indudablemente. Los sentimientos están a flor de piel. Nada fácil”, le dijo un congresista del uribismo a SEMANA, quien pidió reserva de su identidad.

El Centro Democrático ha sido solidario con María Claudia Tarazona, pero al interior del partido hay voces que hablan en voz bajan y coinciden en la incomodidad que generaron sus afirmaciones contra María Fernanda Cabal.