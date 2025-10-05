Nuevo ataque contra funcionarios del Inpec. Guardián sobrevivió a atentado sicarial en Bello, Antioquia

Un nuevo ataque contra funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró este domingo 5 de octubre en el municipio de Bello, Antioquia.

Esto, después de que un guardián fuera atacado por dos sicarios que se movilizaban en una moto.

Información preliminar indica que el guardián, cuyo nombre no se ha revelado por cuestiones de seguridad, estaba en la calle después de terminar su turno en la cárcel de Bellavista.

Este atentado se suma al que se presentó en la mañana del pasado viernes 3 de octubre, contra tres dragoneantes adscritos a la cárcel La Modelo, de Bogotá.

Detalles del ataque contra guardianes del Inpec en Bogotá: un funcionario murió tras el atentado frente a la cárcel La Modelo. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/qBhZzxT40j — Revista Semana (@RevistaSemana) October 3, 2025

Uno de los dragoneantes murió antes de recibir atención médica, mientras que sus compañeros fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales, donde lograron salvarles la vida.

En este caso, las autoridades ya cuentan con los registros de los sicarios y la motocicleta en la que huyeron. Un grupo de investigadores de la Sijín y de la Fiscalía General adelantan la recolección de pruebas para identificar a los sicarios y proceder a su captura y judicialización.

En la noche del mismo viernes, se registró otro ataque contra dos funcionarios del Inpec, esa vez en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), donde uno perdió la vida y el otro permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Las autoridades confirmaron que los hechos sucedieron una vez terminado el turno laboral. Uno de los dragoneantes fue asesinado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, mientras el otro se recupera de las heridas.

En la mañana del sábado 4 de octubre, un dragoneante del Inpec también fue víctima de un ataque armado en Armenia, Quindío.

El atentado se presentó en inmediaciones de la cárcel de San Bernardo. El funcionario del Inpec se desplazaba en su vehículo particular, una camioneta, cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Inmediatamente, le dispararon en varias oportunidades. Los primeros reportes señalaron que el vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala.

Nadie merece ser atacado por el uniforme que porta ni por la labor que cumple al servicio del país.

La violencia nunca será el camino. La vida y la justicia deben prevalecer.#UnidosComoFamiliaINPEC pic.twitter.com/yOqZhmm3q2 — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) October 3, 2025

El dragoneante recibió un impacto de bala. En el centro médico al que fue trasladado se descartó el peligro.

El funcionario, informaron medios locales, hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo, en Armenia, desde hace aproximadamente dos años.

En estos casos, según indicaron fuentes consultadas por SEMANA, las primeras indagaciones apuntan a que estos crímenes están siendo cometidos por la organización criminal denominada como Muerte a Guardias Opresores (Mago), que está al servicio del criminal Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, que tiene aterrorizados a los funcionarios de la entidad.

Los sindicatos del Inpec han alertado sobre las constantes amenazas de muerte y la falta de protocolos de seguridad y protección para los funcionarios.