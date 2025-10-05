Suscribirse

Judicial

Nuevo ataque contra funcionarios del Inpec. Guardián sobrevivió a atentado sicarial en Bello, Antioquia

En los últimos tres días se han presentado varios atentados contra funcionarios del Inpec en distintas ciudades de Colombia.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 8:30 p. m.
A través de panfletos amenazaba a guardianes, incluso al director del Inpec, por ordenar su traslado de la cárcel La Picota a una estación de Policía.
En los últimos tres días se han presentado varios ataques contra funcionarios del Inpec. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA / SUMINISTRADA A SEMANA API

Un nuevo ataque contra funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) se registró este domingo 5 de octubre en el municipio de Bello, Antioquia.

Esto, después de que un guardián fuera atacado por dos sicarios que se movilizaban en una moto.

Contexto: Inpec toma medidas por ataques en Bogotá y Palmira: buscará mejorar la seguridad penitenciaria y proteger a los funcionarios

Información preliminar indica que el guardián, cuyo nombre no se ha revelado por cuestiones de seguridad, estaba en la calle después de terminar su turno en la cárcel de Bellavista.

Este atentado se suma al que se presentó en la mañana del pasado viernes 3 de octubre, contra tres dragoneantes adscritos a la cárcel La Modelo, de Bogotá.

Uno de los dragoneantes murió antes de recibir atención médica, mientras que sus compañeros fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales, donde lograron salvarles la vida.

En este caso, las autoridades ya cuentan con los registros de los sicarios y la motocicleta en la que huyeron. Un grupo de investigadores de la Sijín y de la Fiscalía General adelantan la recolección de pruebas para identificar a los sicarios y proceder a su captura y judicialización.

En la noche del mismo viernes, se registró otro ataque contra dos funcionarios del Inpec, esa vez en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), donde uno perdió la vida y el otro permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Así fue el ataque sicarial contra el Inpec que dejó un muerto y varios heridos en Bogotá
Contexto: La historia de cómo alias Pipe Tuluá engañó al Gobierno para colarse en la paz total. Un funcionario público radicó una tutela para regresarlo a su celda de lujo en La Picota

Las autoridades confirmaron que los hechos sucedieron una vez terminado el turno laboral. Uno de los dragoneantes fue asesinado por sujetos que se movilizaban en motocicleta, mientras el otro se recupera de las heridas.

En la mañana del sábado 4 de octubre, un dragoneante del Inpec también fue víctima de un ataque armado en Armenia, Quindío.

El atentado se presentó en inmediaciones de la cárcel de San Bernardo. El funcionario del Inpec se desplazaba en su vehículo particular, una camioneta, cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Inmediatamente, le dispararon en varias oportunidades. Los primeros reportes señalaron que el vehículo recibió al menos cuatro impactos de bala.

El dragoneante recibió un impacto de bala. En el centro médico al que fue trasladado se descartó el peligro.

El funcionario, informaron medios locales, hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo, en Armenia, desde hace aproximadamente dos años.

En estos casos, según indicaron fuentes consultadas por SEMANA, las primeras indagaciones apuntan a que estos crímenes están siendo cometidos por la organización criminal denominada como Muerte a Guardias Opresores (Mago), que está al servicio del criminal Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, que tiene aterrorizados a los funcionarios de la entidad.

Los sindicatos del Inpec han alertado sobre las constantes amenazas de muerte y la falta de protocolos de seguridad y protección para los funcionarios.

No es la primera vez que se relaciona a Mago con ataques contra funcionarios del Inpec. Desde hace años, ha estado en el ojo del huracán.

