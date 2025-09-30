Suscribirse

Nación

“Contamos con armas de fuego y material bélico en diferentes cárceles del país”, la advertencia en video de presos asesinos de guardianes

Los privados de la libertad, integrantes del grupo criminal de Pipe Tuluá, advierten que no les han cumplido.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

30 de septiembre de 2025, 3:03 p. m.
Con armas y granada, presos que asesinaban a guardianes del Inpec, hacen advertencia de un “plan desarme” en la cárceles
Con armas y granada, presos que asesinaban a guardianes del Inpec, hacen advertencia de un "plan desarme" en la cárceles

En un hecho insólito, para una cárcel, un grupo de delincuentes privados de la libertad, hicieron un video para leer un comunicado, acompañados de armas y granadas, donde advierten que las promesas de un supuesto diálogo de paz, no se han cumplido. Señalan que tienen un “poder bélico a su disposición”.

Como si estuvieran en los sitios donde normalmente delinquían, cuando estaban libres, los presos advierten que se encuentran en un “plan de desarme” como parte de los compromisos que adquirió su cabecilla criminal, con el Gobierno Nacional, principalmente en lo relacionado con la paz total.

ED 2240
NAC- PIPE TULUA | Foto: SEMANA

“Hacemos este video como integrantes de la organización Mago, que contamos con diferentes armas de fuego y material bélico en diferentes cárceles del país. Que lo hemos usado en compromiso que nuestro líder adquirió con el Gobierno y el Inpec y que hasta el momento se ha cumplido”, explicaron los presos en su comunicado.

Quienes aparecen en el video, se hacen llamar integrantes de la organización, Mago (Muerte a Guardianes del Inpec) que ampliamente fue conocida por una asonada criminal y asesina en contra de los guardianes del Inpec, principalmente en el departamento del Valle del Cauca.

“Queremos hacer un plan desarme y en esta ocasión hacemos un llamado a los sindicatos para que sean conocedores y participes de él, ya que los señores coroneles no tienen la verdadera voluntad, es importante que se haga los protocolos legales”, advierten los privados de la libertad.

Contexto: Alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, ya está en La Picota con Digno Palomino, jefe de Los Pepes, para encuentro con la DNI

El cabecilla principal de esa organización es alias Pipe Tuluá, que se encuentra con una solicitud de extradición y según ellos en un proceso de acercamiento con el Gobierno Nacional en el proyecto de la llamada Paz Total, como delegado de estas organizaciones criminales en el Valle del Cauca.

Más con todo lo que se está viviendo en diferentes cárceles del país, como por ejemplo en la cárcel de Villahermosa en Cali, donde se ha desatado una guerra al interior, igual que en las calles de la ciudad de Cali, dejando la muerte de civiles, por eso que hacemos un llamado al Gobierno y a la gobernadora del Valle”, dice el comunicado.

Con armas y granada, presos que asesinaban a guardianes del Inpec, hacen advertencia de un “plan desarme” en la cárceles
Con armas y granada, presos que asesinaban a guardianes del Inpec, hacen advertencia de un "plan desarme" en la cárceles

Insisten los privados de la libertad, que su propósito es concretar lo que denominaron un plan de desarme, que pueda favorecer los intereses del Gobierno Nacional en el proyecto de paz. Sin embargo, son varias denuncias que persisten acerca de las actividades criminales que desarrollan y como las amenazas, en contra de los guardianes, se mantienen latentes.

