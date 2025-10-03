Suscribirse

Judicial

Inpec confirmó muerte de dragoneante tras ataque en inmediaciones de la cárcel La Modelo

Los hechos se presentaron a las 6:30 de la mañana de este viernes tres de octubre.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 2:01 p. m.
Grave ataque a la salida de la cárcel La Modelo: un dragoneante muerto y dos heridos
Grave ataque a la salida de la cárcel La Modelo: un dragoneante muerto y dos heridos. | Foto: Tomado de X: @NoticiasBta

Un dragoneante falleció tras ser víctima, junto a dos compañeros, de un atentado registrado en inmediaciones de la cárcel La Modelo, de Bogotá, en la mañana de este viernes 3 de octubre.

Así lo confirmó el Instituto Penitenciario Carcelario (Inpec) mediante un comunicado. En el documento se informó que el atentado sicarial fue realizado por cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas.

“Como resultado, tres dragoneantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció”, confirmó el Inpec.

Operativos del Inpec en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Operativos del Inpec en la cárcel La Modelo de Bogotá. | Foto: Semana - César Flechas

Por el momento, la zona se encuentra acordonada y los investigadores de la Policía adelantan las labores para ubicar a los autores de este acto de sicariato.

“Se inició un trabajo articulado con la Policía Nacional para dar con el paradero de los autores materiales del ataque, al tiempo que se reforzó la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los funcionarios heridos”, añadió.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atlético Nacional tendrá nuevo técnico: luz verde y fecha fue filtrada para el anuncio

2. Israel prepara las primeras deportaciones y traslada a 473 tripulantes de la Flotilla Global Sumud a una cárcel en el desierto

3. Halloween Horror Nights 2025: conozca las casas embrujadas y laberintos más aterradores que ya puede vivir en Universal

4. Néstor Lorenzo anunció los convocados de la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá: hay novedades

5. Ola de apoyos a la Andi, tras asedio en su sede en medio de polarización frente al tema palestino. Mac Master se refiere al de sindicatos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InpecCárcel La Modeloatentadomuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.