Inpec confirmó muerte de dragoneante tras ataque en inmediaciones de la cárcel La Modelo

Un dragoneante falleció tras ser víctima, junto a dos compañeros, de un atentado registrado en inmediaciones de la cárcel La Modelo, de Bogotá, en la mañana de este viernes 3 de octubre.

Así lo confirmó el Instituto Penitenciario Carcelario (Inpec) mediante un comunicado. En el documento se informó que el atentado sicarial fue realizado por cuatro personas que se movilizaban en dos motocicletas.

“Como resultado, tres dragoneantes resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios. De acuerdo con el reporte médico, lamentablemente, uno de los funcionarios falleció”, confirmó el Inpec.

Por el momento, la zona se encuentra acordonada y los investigadores de la Policía adelantan las labores para ubicar a los autores de este acto de sicariato.

“Se inició un trabajo articulado con la Policía Nacional para dar con el paradero de los autores materiales del ataque, al tiempo que se reforzó la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los funcionarios heridos”, añadió.