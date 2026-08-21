Identifican a joven que habría intentado asesinar a policía en un CAI y terminó muerto: su mamá habló y contó detalles

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo que fue el ataque a un policía al interior del CAI Galán, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

Policía dio de baja a un hombre tras haber sido atacado en Bogotá: los detalles detrás del hecho

El hecho quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad, en el que se observa al subintendente Rubén Ricardo Ramírez sentado con su computador y, de un momento a otro, un sujeto ingresó al sitio y le intentó cortar el cuello con un cuchillo.

Tras un forcejeo, el agente le disparó al agresor y este, segundos después, se desplomó en el piso y murió. Por su parte, el policía quedó con algunas lesiones en la cabeza.

El responsable del ataque fue identificado en las últimas horas como Michell Felipe Santos Rodríguez, de 25 años. Su mamá Clara Luz Rodríguez y su hermana Lady Santos hablaron por primera vez y contaron algunos detalles de su familiar en diálogo con la emisora La FM.

La progenitora contó que su hijo sufría de esquizofrenia y esto ya se lo había avisado a los policías del sector. “Era un muchacho noble y le gustaba salir al parque a dar vueltas”, dijo.

Incluso, explicó que hasta les dejó la foto a los uniformados para que estuvieran en alerta ante cualquier situación.

Lady Santos, su hermana, aseguró que la psicóloga de Michell Felipe les decía que él era un paciente muy tranquilo. De hecho, él tomaba medicamentos, pero en el último tiempo le habían suspendido una droga.

“Supongo que fue en un momento de ira, pero no sé por qué él tomó esa decisión, esa venganza”, señaló.

Durante una alucinante persecución, motociclistas arrojaron una maleta: esto encontró la Policía

Al parecer, el joven ya había tenido algunos roces previos con los uniformados del sitio.

La mujer, además, cuestionó la reacción que tuvo el policía atacado, que terminó con la muerte de su familiar. “No era para haberle quitado la vida”, manifestó.

“Ahí se ve que él corre despacio, podía haberlo cogido, arrestado, averiguado quién era y por qué había hecho eso”, añadió.

El uniformado logró desenfundar su arma. Foto: API

La Policía, por su parte, confirmó que Santos Rodríguez no tenía ningún antecedente, aunque en dos oportunidades había sido trasladado por conducta agresiva. Además, se aclaró que el uniformado que disparó lo hizo en legítima defensa.

Por el momento, la Fiscalía ya se encuentra al frente del caso y se están realizando las respectivas investigaciones para esclarecer en su totalidad todo lo que rodea a este hecho.