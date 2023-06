James Rodríguez ya es tío “por partida doble” y lo muestra orgulloso en redes

James Rodríguez ha tenido unos días muy turbulentos de cuenta de su carrera futbolística, que en este momento no tiene un futuro concreto en cuanto a qué club entrará a jugar y así poder continuar haciendo los goles que en algún momento lo consagraron como uno de los mejores futbolistas del mundo, al punto de ganarse el botín de oro del mundial Brasil 2014, donde brilló junto a la Selección Colombia.

Sin embargo, no todo en la vida del jugador cafetero es sombrío y las bendiciones le llegan por el lado de su familia, específicamente a través de su hermana Juana Valentina, quien estaba a la espera de dos gemelos que ya nacieron y llenaron de alegría a toda la familia Rodríguez, que está celebrando a los nuevos integrantes con emotivas publicaciones en las redes sociales.

Juana Valentina y James Rodríguez. - Foto: Instagram @juanavalentina

Fue en su perfil oficial de Instagram, en sus historias, donde James hizo gala de su felicidad y su orgullo con la llegada de los pequeños, quienes nacieron sin ninguna complicación y ahora descansan junto a su madre en perfectas condiciones de salud, luego de varias semanas a la espera de esta dulce llegada, que lo 790 mil seguidores de la colombiana estaban anhelando.

Aunque no se saben muchos detalles sobre cuánto pesaron los gemelos ni los nombres de los pequeños, sí se tiene muy claro que James no cabe de la dicha, pues en la imagen que publicó están las dos manitos de los bebés y en medio está la frase “soy tío X2″, acompañada de un emoticón de carita con ojos de corazón, indicando el amor que envuelve a centrocampista colombiano.

Publicación de James Rodríguez. - Foto: Foto: Instagram @jamesrodriguez10.

Esta historia fue reportada por la misma Juana Valentina, quien también le dedicó una frase a su hermano del alma a través de su publicación. “Mis bebés… Te amamos tío”, fueron las palabras de la joven, quien ya tenía experiencia en la maternidad con la llegada de su primogénito Isaías hace casi un año y medio.

James defiende a Piqué

El jugador James Rodríguez tampoco le teme a dar su opinión acerca de temas de relevancia mediática, con la que genera polémicas que le dan la vuelta a todo el globo terráqueo y le valen algunas ovaciones, pero también un tsunami de críticas por los personajes a los que defiende y con los que no está de acuerdo.

La directora de SEMANA, Vicky Dávila, tuvo la oportunidad de entrevistar al jugador de fútbol y le hizo varias preguntas relacionadas con su profesión, pero también hablaron de su vida personal y de otros temas que no suelen ser comunes en medio de una conversación con un futbolista, lo que mostró otra faceta de James.

Vicky Dávila y James Rodríguez. - Foto: juan carlos sierra-semana

Antes de finalizar la entrevista, la directora de esta casa periodística le dijo a James que le diría algunos nombres y que él debía contestar lo primero que se le viniera a la cabeza. Cuando Vicky le dijo Shakira, James contestó. “Ha dejado a Colombia en alto”. Luego de la respuesta del ‘10′ de la Selección Colombia, Vicky le menciona el siguiente nombre, Piqué. A lo que James responde. “Bueno, con Piqué he compartido varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona”.

La periodista le aclaró al cucuteño que tampoco esperaba que hablará mal de él y James no tardó en contestar. “Hay mucha gente que sí, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente”.

Vicky aprovechó para preguntarle su opinión acerca de las últimas canciones que ha sacado Shakira en las que le ha enviado fuertes y contundentes dardos a Piqué, ante las múltiples infidelidades que la prensa rosa ha sacado a relucir y que surgieron cuando la pareja sostenía una relación; incluso se rumora que Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, era la amante del exjugador del Barcelona FC cuando este aún convivía con la mamá de sus hijos, es decir, la artista barranquillera.

James dio su opinión sin titubear y a su vez manifestó lo importante que son los hijos en medio de una relación, por encima de lo que hubiese pasado entre ellos como pareja; sin embargo, dejó claro que no le gustaron las canciones de Shakira, pese a que las escuchó poco. “No, no me tramaron, a las mujeres sí, a mí no”.