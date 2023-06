Equipo de la Premier League da ‘portazo’ en la cara a James Rodríguez por su posible regreso: “no lo veo en mi club”

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

James Rodríguez ya completa más de dos meses sin tener un equipo desde su salida del Olympiacos de Grecia. A pesar que su nombre ha sido tendencia en suelo europeo y sudamericano, varios clubes han cerrado sus puertas a una posibilidad de contar con él en sus filas.

Tanto en Turquía como en Brasil han sido enfáticos en decirle no al jugador, pues sus altas pretensiones y falta de ritmo han sido un gran inconveniente.

No obstante, James también ha llegado a sonar en la Premier League, campeonato donde se destacó en el Everton y que podría darle una oportunidad en su carrera. Hace varias semanas, el periodista Christian Martín, aseguró que varios equipos estaban pendientes de la situación del jugador.

James Rodríguez jugando en el Everton - Foto: Getty Images

Sin embargo, en las últimas horas de este jueves, uno de ese listado se bajo del bus, pues su entrenador no ve viable a James por su falta de ritmo. Se trata del propio Everton, equipo que había sido una gran apuesta por su pasado, pero el entrenador Sean Dyche dio portazo.

“¿Quién ha estado diciendo que el Everton es uno de los equipos interesados? Porque realmente no lo veo como un jugador tipo Dyche. Eso es seguro. Eso es todo nuevo para mí”, dijo en declaraciones para el medio Goodison News.

El entrenador destacó dos valores primordiales en su club y son jugadores que estén en “buena forma y activos”, algo que no cumple James que no ve un solo minuto desde el mes de abril.

Sean Dyche nuevo entrenador del Everton. - Foto: Getty Images

James asegura que volverá pronto

Hasta ahora, lo único que se ha escuchado sobre su futuro son rumores; sin embargo, James trabaja con una de las empresas de representación deportiva más reconocidas del mundo, Gestafute, liderada por el empresario Jorge Mendes.

Con este, ha trabajado desde hace muchos años y es el verdadero encargado de encontrar la mejor opción que aparezca en el presente mercado de fichajes.

Lo curioso es que James publicó en su Instagram un carrete de fotos con la descripción “I’ll be back soon”, que en español quiere decir “volveré pronto”. Lo que más llamó la atención es que al lado de esta frase puso un emoji de balón y otro de una mano escribiendo, que en el ámbito futbolero se relaciona con la firma de un nuevo contrato.

James Rodríguez se mostró entrenando a través de Instagram - Foto: Instagram @jamesrodriguez10

Más allá de la ‘pista’ sobre una luz al final del túnel, lo que queda claro es que James Rodríguez se está tomando muy en serio el hecho de mantenerse físicamente para el momento en el que llegue la hora de volver a las canchas.

En entrevista con SEMANA dejó claro que es un gran profesional y siempre pone por delante su deseo de triunfar como deportista. “Siempre ha tenido una mentalidad fuerte. Entonces, cuando hablan mal, yo lo cojo a favor para hacer las cosas bien”, dijo en la conversación con Vicky Dávila.

“La gente que está a mi lado sabe cómo me cuido, me entreno, que vivo para lo que hago, que todo lo hago al ciento por ciento. Sí molesta un poco, pero al final mi conciencia está tranquila. La gente que está a mi lado sabe cómo me comporto, cómo actúo y cómo vivo para la profesión”, reiteró.

Entre sus prioridades, James pone por delante un equipo donde pueda jugar, en el que sume minutos y pelee por cosas importantes. Dentro de esas aristas también se encuentra la Selección Colombia, a la que espera volver en septiembre para el inicio de las Eliminatorias hacia el Mundial de 2026, que podría ser el último de su carrera.