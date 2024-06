Mbappé habla de frente sobre las elecciones en Francia y se mostró contra la derecha de Marine Le Pen, ¿qué dijo?

Si bien en teoría el más reciente fichaje del Real Madrid no tomó una posición clara a favor o en contra de una opción política, el delantero sí salió en defensa de su compañero Marcus Thuram, que el sábado reclamó votar en contra de la extrema derecha en las próximas elecciones legislativas, convocadas para el 30 de junio y el 7 de julio, en las dos vueltas electorales que habrá en la nación.

“Hay que luchar para que el RN no pase”, declaró el delantero del Inter de Milán en referencia al partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y cuya victoria en los comicios europeos del pasado domingo llevaron al presidente francés, Emmanuel Macron (centrista), a disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas inmediatas y que en el momento ponen a la oposición como favorita a llegar al poder.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Francia, la gran favorita, hará su estreno este lunes. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Tenemos que identificarnos con los valores de tolerancia, diversidad y respeto. Espero que aún estemos orgullosos de llevar esta camiseta el 7 de julio. La situación es más importante que el partido de mañana. No tengo ganas de representar un país cuyos valores no me corresponden”, añadió.