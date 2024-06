Real Madrid tomó primera gran decisión con Kylian Mbappé: afectará a muchos hinchas

Desde que se confirmó la noticia, el delantero francés se ha mostrado muy feliz y contento por la decisión que le cambiará la vida, en los entrenamientos se ha visto a un Kylian mucho más suelto y con gran ilusión por lo que le espera. “Un hombre feliz tiene más posibilidades de jugar. No habrá excusas para los partidos que he jugado ni los que voy a tener. Estoy muy contento y ahora, no porque sonría, vamos a ganar partidos. Ahora llego más sereno a los partidos”, afirmó durante una rueda de prensa.