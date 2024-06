Real Madrid presentó su camiseta 2024-2025: ¿por qué no se puede vender aún la de Kylian Mbappé y qué número portará?

Los aficionados madridistas tendrán que esperar un poco: el Real Madrid, que acaba de presentar su uniforme para la próxima temporada, no pondrá a la venta camisetas con el nombre de su nueva estrella Kylian Mbappé hasta el próximo primero de julio, confirmó el club a la Agence France-Presse.

El club blanco anunció el lunes el fichaje del capitán de los ‘Bleus’ por las cinco próximas temporadas, pero por el momento no puede plasmar su nombre en las camisetas ya que Mbappé tiene contrato con el París SG hasta el 30 de junio. “No podemos imprimir en las camisetas el nombre de un jugador que pertenece a otro club”, explicó a la agencia francesa una fuente de la entidad.

Esto no ha impedido que en las últimas semanas se hayan visto seguidores del Real Madrid con camisetas de su equipo y el nombre de Mbappé, con los dorsales 7 y 10 (los que utilizó en el PSG y con Francia), aunque todo indica que en el Real Madrid lucirá el 9 que dejó vacante su compatriota Karim Benzema, hasta que retome el 10, cuando se retire el croata Luka Modric, que a los 38 años firmará por una temporada más en los próximos días.

El club merengue tendrá que esperar también unas semanas antes de utilizar la imagen de Mbappé, uno de los jugadores más mediáticos del mundo, en su nueva ‘megastore’, situada delante del renovado estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid espera amortizar el fichaje de Mbappé gracias a los diferentes ingresos aportados por el francés por la venta de entradas, camisetas, patrocinadores, etc. Pese a llegar con la carta de libertad, el delantero francés debería cobrar un sueldo de unos 15 millones de euros netos anuales, además de una prima de fichaje calculada en unos 100 millones por la prensa española.

“Por fin Mbappé”

“Por fin Mbappé ”: la llegada de la estrella francesa al Real Madrid, “el club de sus sueños”, ha provocado un enorme entusiasmo en la prensa y los seguidores madridistas, quienes, no obstante, no olvidan el pasado y le niegan un cheque en blanco al capitán de los ‘Bleus’.

“Me hablaron con violencia”: Mbappé no se calla y suelta delicada revelación sobre su salida del PSG

Contexto: “Me hablaron con violencia”: Mbappé no se calla y suelta delicada revelación sobre su salida del PSG

“Por fin Mbappé ” tituló el diario deportivo AS, que se felicita por sumar “un Galáctico más a la colección” de Real Madrid, club por el que han pasado estrellas como Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Benzema o Cristiano Ronaldo.

“Liberado, aliviado”

Pese a que no han trascendido las cifras de la operación y que incluso se desconocen detalles como qué día será la presentación o qué dorsal lucirá Mbappé en Real Madrid , el jugador ya está sacando partido a su fichaje y en las últimas horas ha publicado varios mensajes de empresas que le patrocinan felicitándole por ir al club blanco.

“Deberá estar a la altura”

“El Real Madrid no tiene nunca ningún jugador por encima del club. Desde el minuto uno, deberá estar a la altura, jugar al fútbol y demostrar sus cualidades. Si no, el Bernabéu se lo hará pagar. Yo he visto como el estadio pitaba a Zidane, Cristiano...”, advierte.