Doloroso fallecimiento en la familia de James Rodríguez; madre del futbolista se pronunció

Una reciente publicación en redes sociales dejó ver un momento de profunda tristeza en el entorno familiar de James Rodríguez. María del Pilar Rubio, madre del jugador del Minnesota United FC, compartió detalles de la dolorosa pérdida que atravesó y envió un importante mensaje a su comunidad digital.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 487 mil seguidores, la mujer dio a conocer el fallecimiento de su gato, Aragan, quien ocupaba un lugar muy especial en su vida cotidiana y la acompañó en algunos de los momentos más significativos de los últimos años.

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La noticia estuvo acompañada de un carrusel de fotografías en las que el felino aparece en distintas facetas, compartiendo con los miembros de su hogar.

Además de las imágenes, María del Pilar conmovió a sus seguidores con el mensaje con el que despidió a su mascota, pues sus palabras estuvieron cargadas de dolor y agradecimiento por su lealtad y compañía durante el tiempo que permaneció en su hogar.

“Gracias por tanto amor, hoy me duele el corazón, mi bola de cuatro pelos Aragan”, escribió, dejando en evidencia el impacto emocional que le ha generado esta pérdida.

El gesto no pasó desapercibido y, en cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle mensajes de fortaleza.

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“Ay mi pili, te mando un fuerte abrazo”; “Fueerza, él está en un lugar muy bello”; “Mi reina, lo siento mucho”; “La bolita de pelo, un abrazo, Pili” y “Lo siento mucho, te abrazmos”, son algunas de las palabras que se leen.

No es la primera vez que la madre del futbolista enfrenta una situación de este tipo. A finales del año 2024 sufrió la pérdida de su perro Coqui, un episodio que también compartió en sus redes sociales y le causó profunda tristeza.