El jugador que Santa Fe busca como refuerzo para el 2026 luego de que Millonarios lo descartara

El mercado de pases comienza a moverse en el fútbol colombiano para la temporada 2026. Los dos clubes bogotanos observan posibilidades en otros equipos y hay un lateral derecho que llama la atención. Millonarios y Santa Fe han sido mencionados tras los bosquejos por el futbolista que milita en Águilas Doradas.

La situación es compleja en Millonarios debido a la prematura eliminación en la Liga Betplay y comienzan a sonar nombres de altas y bajas. En lo que a salidas se refiere, los cuatro extranjeros podrían salir, también por el deseo de la hinchada azul de hacer un replanteamiento en la política de fichajes.

Por ejemplo, el brasileño Bruno Sávio es uno de los más resistidos, así como el argentino Santiago Giordana y el uruguayo Guillermo De Amores. Muchos creen que el costarricense Juan Pablo Vargas ya cumplió su ciclo en el equipo azul. Los bajos rendimientos tienen a la hinchada desesperada y avivaron la protesta contra los dirigentes Gustavo Serpa y Enrique Camacho.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios. | Foto: Álvaro Tavera

En lo que a altas se refiere, Millonarios se movió rápido semanas atrás tras consumarse la eliminación y contrató a Carlos Darwin Quintero, un viejo conocido en el fútbol colombiano que tuvo que salir del Deportivo Pereira por crisis financiera. Al ‘Científico del Gol’ se uniría el bogotano Mateo García, actualmente en el Once Caldas, que ya hizo una contraoferta al equipo azul por los derechos deportivos del futbolista.

Millonarios lo descartó y Santa Fe lo podría fichar para el 2026

Lo que se podría definir como otro refuerzo de Millonarios, ya no será así. Una fuente cercana al equipo azul confirmó que el lateral derecho Mateo Puerta deja de estar en el radar del ‘Embajador’, ya que se la jugarán con tres canteranos: Sánder Navarro, Carlos Sarabia y Samuel Martín.

Mateo Puerta durante un partido contra Patriotas Boyacá. | Foto: Dimayor

El mismo periodista Alexis Rodríguez, a la vez que confirmó el descarte de Millonarios, informó que Mateo Puerta está en la lista de Santa Fe para refuerzos en el 2026. El jugador nacido en Medellín está en Águilas Doradas, pero es canterano del desaparecido Cortuluá (hoy Inter de Palmira), jugó en el Deportivo Cali y ya acumula cinco años en el club dorado de Antioquia.

Pantallazo X: @alexisnoticias | Foto: Pantallazo X: @alexisnoticias