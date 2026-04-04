Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

O'Higgins vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Sudamericana

Toda la previa del duelo entre O'Higgins y Millonarios. El partido se jugará en el estadio el Teniente el martes 7 de abril a las 19:00 horas. Será arbitrado por Roberto Pérez Gutiérrez.

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4 de abril de 2026, 10:31 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre O'Higgins y Millonarios correspondiente a la fecha 1 del grupo C se disputará en el estadio el Teniente desde las 19:00 horas, el martes 7 de abril.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.

Próximos partidos de O'Higgins en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo C - Fecha 2: vs São Paulo: 14 de abril - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 3: vs Boston River: 28 de abril - 21:00 horas
  • Grupo C - Fecha 4: vs São Paulo: 7 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 5: vs Boston River: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Millonarios en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo C - Fecha 2: vs Boston River: 15 de abril - 21:00 horas
  • Grupo C - Fecha 3: vs São Paulo: 28 de abril - 19:30 horas
  • Grupo C - Fecha 4: vs Boston River: 7 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 5: vs São Paulo: 19 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario O'Higgins y Millonarios, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas