O'Higgins vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Sudamericana

El duelo entre O'Higgins y Millonarios correspondiente a la fecha 1 del grupo C se disputará en el estadio el Teniente desde las 19:00 horas, el martes 7 de abril.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.
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Próximos partidos de O'Higgins en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo C - Fecha 2: vs São Paulo: 14 de abril - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 3: vs Boston River: 28 de abril - 21:00 horas
- Grupo C - Fecha 4: vs São Paulo: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 5: vs Boston River: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Millonarios en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo C - Fecha 2: vs Boston River: 15 de abril - 21:00 horas
- Grupo C - Fecha 3: vs São Paulo: 28 de abril - 19:30 horas
- Grupo C - Fecha 4: vs Boston River: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 5: vs São Paulo: 19 de mayo - 19:30 horas
- Grupo C - Fecha 6: vs O'Higgins: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario O'Higgins y Millonarios, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas