Del histórico triunfo boliviano sobre Brasil 1-0, por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas, quedan varias quejas en el lado de La Canarinha. Directivos, entrenador y hasta jugadores protestaron por lo ocurrido en El Alto.

Bolivia ganó por una anotación de penal que Miguel Terceros cambió por gol a los 45+4′. No obstante, la falta que precedió el tanto genera todo tipo de polémicas, pues para mucho no daba para decretar pena máxima.

Eso, la altura, el comportamiento de los recogepelotas, y otro par de situaciones más, hacen que la polémica esté encendida.

Uno de los que habló fue el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, quien se sinceró sobre varios temas. Sus palabras han causado todo tipo de reacciones entre la prensa y los aficionados.

“Lo que pasó aquí hoy es triste. Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los recogepelotas, que sacaban los balones del campo, los desinflaban y los volvían a meter. Fue un verdadero desastre, es algo que no esperamos en el fútbol mundial, ni en el fútbol sudamericano”, dijo Xaud en declaraciones recogidas por As.

Samir Xaud es el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. | Foto: Getty Images via AFP

Otro directivo de la CBF que habló fue Rodrigo Caetano, y tampoco guardó nada: “Confieso que nunca había visto algo así. Obviamente, haremos lo que tengamos que hacer, presentaremos nuestras quejas. Pero no creo que esto tenga ningún efecto práctico. Después del penalti, lamentablemente no hubo más juego”.

Por el lado de los jugadores, Raphinha se refirió a los hechos: “A partir del momento en el que un equipo te hace jugar a 4.000 metros de altitud para poder ganar el partido, pienso que eso perjudica bastante a las demás selecciones”.

Ancelotti habló tras el partido

“El equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo, yo tengo máxima confianza en el equipo, en los jugadores”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

Brasil terminó la fase premundialista en la quinta posición con 28 puntos, igual que Colombia (3) y Uruguay (4), aunque con menor diferencia de gol. La tabla dejó arriba a Argentina con 38 unidades y a Ecuador en el segundo peldaño con 29.

Con la mirada puesta ya en el Mundial, el laureado técnico europeo pronosticó que “vamos a hacer un mundial con éxito, a pelearlo, a lucharlo”.

También adelantó que “obviamente tendrán otras oportunidades” jugadores nuevos que fueron llamados para enfrentar a los bolivianos.

Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil. | Foto: AFP

Del encuentro en La Paz, Ancelotti se quejó del penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay en las postrimerías del primer tiempo.

“También, otra vez, el VAR decidió penalti (...) son cosas que obviamente se pueden mejorar”, dijo el DT italiano, a quien se observó, durante el encuentro, reclamar con firmeza a Garay.