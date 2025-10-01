Se agranda pleito por cupo de selección al Mundial 2026: FIFA dio última orden a UEFA

A meses de la realización del Mundial United 2026 hay controversia sobre la aceptación o no de Israel en la cita orbital del año entrante.

Si bien dicho país aún no logra su cupo directo, hay altas probabilidades de que llegue a los playoffs.

Así las cosas, ya empiezan a aparecer quienes se oponen a que dicha nación haga presencia por los temas relacionados con el conflicto en Gaza.

Selección de Israel celebrando en medio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Dicha problemática, salida de lo deportivo, hace que se genere una controversia amplia, que ha tenido una última orden de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Victor Montagliani, vicepresidente, dio a conocer que dicha entidad se desliga de cualquier determinación y todo queda en manos de UEFA.

“Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región”, apuntó el directivo.

”Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no solo el proceso, también su decisión”, completó sobre la determinación que pueda tomar el ente europeo.

FIFA revisará un caso puntual

Otra de las actuaciones que ha tenido el caso, es que supuestamente el próximo jueves 2 de octubre en Zúrich, se revisará el pedido Federación Palestina (PFA).

Alegando “genocidio y ocupación continua”, es que los palestinos piden que se mire a detalle lo que pasa con Israel.

¿Qué tan lejos está Israel del Mundial?

Israel hace parte del grupo I de las clasificatorias a la próxima Copa del Mundo.

Según lo determinado por UEFA, de manera directa van los primeros de cada zona. Quien quede de segundo irán a un playoff, o tipo de repechaje.

Actualmente, la batalla por ese segundo lugar la llevan Italia y los israelitas, pues ambos cuentan con 9 puntos.

Selección de Israel teme por no poder ir al Mundial 2026 | Foto: NurPhoto via Getty Images

En fechas venideras, el seleccionado mencionado tendrá que jugar con Noruega e Italia, en duelos directos por su lugar a la cita orbital.

De lograr el paso como primero, o segundo, se vendría una disputa de grandes dimensiones por dicho lugar que logre ganarse Israel.

Federación turca hizo primer pedido

Presiones de varios sectores hay ante la posibilidad de que Israel vaya al Mundial. Turquía fue uno de los que emitió una comunicación en contra.

"Pedimos a la UEFA que inmediatamente suspenda a Israel de todas las competiciones hasta que cumpla con la ley internacional y pare con el asesinato de civiles y la hambruna. El deporte no puede ser neutral ante las injusticias. Mantenerse en silencio es aceptar que alguna gente importa menos que otra", apuntaron.