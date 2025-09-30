Suscribirse

Balón oficial del Mundial United 2026: revelan fecha del anuncio

Hay mucha incertidumbre por cómo pueda ser el balón del torneo.

Redacción Deportes
1 de octubre de 2025, 2:09 a. m.
Ya hay fecha para el anuncio del que será el balón oficial de la Copa del Mundo Fifa 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Muy pronto se conocerá la pelota.

El jueves 2 de octubre se presentará la esférica del certamen orbital, que contará, por primera vez en la historia, con un total de 48 selecciones. Será un torneo novedoso, en ese sentido.

La Selección Colombia de Mayores, tras perderse Qatar 2022, como bien se sabe, hará presencia en el Mundial United 2026. Néstor Lorenzo será el director técnico del combinado tricolor en el campeonato.

La Selección Colombia no es favorita a levantar el trofeo, pero hará todo lo posible por llegar a instancias definitivas. El equipo que es candidato es el español.

Contexto: FIFA, implacable: quitó triunfo a selección que iba al Mundial 2026 y la hace penar con su cupo

Sobre España y el Mundial 2026 habló hace poco Iker Casillas. “Por ahora la ensalada tiene todos los ingredientes para darle un buen aliño y que nos guste. Esperemos que el año que viene podamos revivir otra vez ese éxito”, señaló.

No obstante, el que fue capitán de la selección española cuando se alzó con el título mundial apuntó que repetir la victoria es “complicado” y “hay que tener mucha suerte”, además de buenos jugadores.

Contexto: Fifa sorprende con la cifra de aficionados inscritos para venta de boletos al Mundial 2026: Infantino habló

En cuanto a su percepción de aquel éxito en el Mundial 2010 pasados los años, manifestó que “parece que fue ayer” y con el paso del tiempo hay personas que lo recuerdan “con más cariño”. “Todavía yo cuando veo alguna imagen o alguien te lo nombra te sigues emocionando”, aseguró. “Esperemos y deseamos en mi caso vivirla como aficionado y que el año que viene se pueda dar esa segunda estrella”, recalcó.

Iker Casillas aseguró que ha disfrutado de la vida como portero y eso ha sido algo “maravilloso”, pero ahora viene “otra vida” con otros objetivos, en la que se propone aprender y saber lo que hay alrededor del fútbol, intentar ayudar a las personas que están involucradas en este deporte y tener una visión diferente a la que tenía como jugador.

“No tengo ningún miedo a que se hayan apagado los focos y ser protagonista del terreno de juego, es lo contrario. Me gustaría más pasar más desapercibido”, sentenció el exjugador del poderoso Real Madrid y del Porto de Portugal.

*Con información de Europa Press.

