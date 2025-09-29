Israel se quedaría sin jugar el Mundial 2026: Estados Unidos tiene clara su posición

Falta poco para el inicio de la Copa del Mundo Fifa 2026 de Estados Unidos, Canadá y México; el 5 de diciembre del presente año se realizará el sorteo de la fase de grupos.

Algunas eliminatorias se siguen disputando, pero en una de ellas hay un gran lío; la selección de Israel se podría quedar la posibilidad de ir al Mundial United 2026.

El equipo israelí sigue en carrera para meterse en el siguiente certamen orbital, que contará con 48 selecciones, pero el camino se podría ver truncado por un anuncio que podría emitir la Uefa y la Fifa en cualquier momento.

Debido al conflicto en Gaza, son varias las organizaciones que le han solicitado a la Uefa y a la Fifa que se suspenda a Israel de todo tipo de competiciones. Si esto pasa, la selección de este país no podrá seguir participando en eliminatorias, por lo que no estaría en el Mundial 2026.

🚨🇪🇺 UEFA realizará una votación de urgencia y decidirán si suspenden a ISRAEL de todas las competencias, debido a la Guerra de Gaza.



🇮🇱 De confirmarse, Israel quedaría DESCALIFICADA de las Eliminatorias para el Mundial 2026 y Maccabi Tel Aviv afuera de la Europa League. pic.twitter.com/jLC3iuIHSs — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) September 25, 2025

“La solicitud de suspensión surge a partir de un informe pedido por la ONU a expertos en derechos humanos, informe que acusa a Israel de cometer graves violaciones al derecho internacional en Gaza con un saldo de decenas de miles de víctimas, según autoridades locales”, reseña The Sporting News.

“Israel rechaza esas acusaciones y las califica de falsas y distorsionadas, y recuerda que su ofensiva se enmarca en una guerra contra Hamas, organización calificada como terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, el Reino Unido y más países y que atacó Israel en 2023, asesinando a más de mil civiles, según fuentes israelíes”, añade.

Y como este es un tema de una gran importancia, Estados Unidos, una de las sedes del campeonato, se pronunció. La postura es clara y el gobierno de Donald Trump hará hasta lo imposible de frenar la exclusión de Israel.

“Trabajaremos sin reservas para detener por completo cualquier intento de excluir a la selección nacional de fútbol de Israel de la Copa Mundial”, le afirmó un portavoz del Departamento de Estado a The Athletic.

NOTICIA. La administración de Donald Trump dice que trabajará para evitar que se prohíba a Israel participar en el Mundial de 2026:



“Trabajaremos absolutamente para detener por completo cualquier intento de intentar excluir a la selección nacional de fútbol de Israel de la Copa… pic.twitter.com/f51wlzTuId — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 25, 2025