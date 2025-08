Aunque en la prensa mexicana no se habla de otra cosa que no sea el futuro de Eduardo Berizzo , las declaraciones de James tienen preocupados a los hinchas con una posible salida en diciembre de este año.

León ha sumado algunos fichajes en las últimas semanas, pero todavía no termina de engranar y la situación se hace más crítica con el paso de los días.

James pone en duda su continuidad

El día de la eliminación, James habló sobre su futuro y dijo: “ Me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar todo ”.

El colombiano estuvo sonando con un posible regreso a España, más específicamente con la camiseta del Sevilla, algo que no fue confirmado por ninguna de las partes. “No sé, no sé. La verdad escucho cosas, veo cosas, pero no sé nada”, completó.