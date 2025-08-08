James Rodríguez ha bajado de nivel en Club León, así como le ha pasado a todo el plantel que es dirigido por el entrenador, Eduardo Berizzo.

Una de las muestras recientes más claras de que estos no transitan por el mejor nivel, fue la eliminación prematura de Leagues Cup.

Ante tres rivales de la MLS, de los Estados Unidos, el conjunto de Guanajuto no logró sumar un solo triunfo en busca de pasar a la siguiente instancia.

James Rodríguez en la Leagues Cup con Club León | Foto: Getty Images

En la tabla de posiciones de dicho certamen, se despidieron siendo uno de los coleros.

A la hora de revisar su situación en Liga MX, el saldo tampoco es favorable para James y los suyos; son puesto 16, con tan solo tres puntos de nueve posibles.

Esto ha propiciado un ambiente de preocupación en los esmeralderos, que también apunta a la incertidumbre por el futuro de James Rodríguez.

No es de ocultar que el 10 colombiano es un costo alto para las arcas del León, por ello, restando unos cuantos meses para la culminación de su contrato, ya se habla de renovación, o no.

En declaraciones recientemente recopiladas donde habló Rodrigo Fernández, director deportivo dijo de esto: “El jugador (James Rodríguez) ha hablado directamente con el presidente (Jesús Martínez Murguía), esto está empezando”.

Después de esto, el directivo en mención no garantizó que sí se le fuera a renovar al cucuteño: “Creo que conforme pasen las cosas, se verá que va a pasar con James Rodríguez”.

Primer pronunciamiento de James

El día de la eliminación de Leagues Cup, James habló sobre su futuro y dijo: “Me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar todo”.

El colombiano estuvo sonando con un posible regreso a España, más específicamente con la camiseta del Sevilla, algo que no fue confirmado por ninguna de las partes. “No sé, no sé. La verdad escucho cosas, veo cosas, pero no sé nada”, completó.

James Rodríguez hablando ante la prensa mexicana en la Leagues Cup | Foto: Captura video LaBolaSports

A lo único que respondió afirmativamente es que está contento en México. “Bien, bien. Todo bien”, señaló.

De esta forma queda claro que ha empezado una puja entre las partes, misma que será resuelta solo con el paso del tiempo y si ambos llegan a un acuerdo beneficioso.

Club León, con “mercado complejo”

Para León no ha sido sencillo el último tiempo en varios campos de acción. De cara a tener un equipo competitivo, estos confesaron que la conformación del plantel no fue la deseada.

“Creo que desde que estoy aquí, es el mercado más complicado, y eso que tenemos un equipo que en el Clausura hizo por momentos muy bien las cosas y después tuvo un bajón, pero sí ha sido un mercado difícil para nosotros”, soltó el director deportivo.

“La responsabilidad ha sido mía en el sentido de que ya se tenían jugadores, ya estaban casi apalabrados, ya estaba todo, y por una u otra cosa se cayeron”, añadió.

“Hemos trabajado a marchas forzadas y por supuesto eso se refleja”, agregó de la compleja situación.

Además de eso, el mencionado lamentó que se fueran colegas de James con los que se entendía bien en Club León.

John Steven Mendoza celebra su gol en el partido contra Tigres. | Foto: X de @clubleonfc

"Empezando por la salida de jugadores que no se tenía el plan de que salieran, como fue Mendoza, un jugador importante, y por supuesto que se tenían otros, y por una u otra razón no se dieron", precisó.