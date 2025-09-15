Prensa mexicana baja de la nube a James Rodríguez: le dan palo por lo que pasó en Club León

Tras brillar con Selección Colombia, y clasificar al Mundial 2026, James Rodríguez volvió a tener acción con Club León. Sin embargo, la prensa mexicana parece no estar contenta performance del volante cafetero.

Club León visitó a Tigres, el pasado sábado 13 de septiembre, por la octava fecha de la Liga MX. James arrancó como suplente, pero ingresó para el segundo tiempo en un intento de su técnico, Eduardo Berizzo, por romper el empate. No obstante, el marcador se mantuvo 0-0.

Ahí, justo después del cotejo, fue que la prensa en México le dio palo a James. Concretamente, fue en el portal Esto donde se refirieron al 10, cuestionando que ni con él en cancha hubo un cambio positivo.

“León fue una caricatura, ni el estelar James fue capaz de inventar un camino que guiara a herir a los Tigres. La chistera del colombiano está averiada, casi sin remedio”, soltaron en el medio referenciado.

Esas palabras han despertado todo tipo de reacciones en Colombia, pues ya son varias semanas donde en México no están del todo conformes con el desempeño de James Rodríguez, quien llegó como refuerzo estrella a León a principios de este 2025.

De hecho, fueron picantes con el desempeño de León en general: “Ángel Correa, cuando faltaban 10 minutos, casi marca, pero el poste le dijo que no. El coraje de los norteños no tuvo premio. Los esmeraldas sí: sumaron un punto escudados en su cobardía”.

Críticas al Club León de Eduardo Berizzo y James Rodríguez. | Foto: Getty Images

El gran tema de conversación en el cuadro esmeralda no es solo su actualidad deportiva. La continuidad de James es un misterio, pues se le acaba el contrato en diciembre de este 2025 y es una completa incógnita si seguirá o no en el equipo para 2026.

Cuentan que aún no habría una oferta de renovación por parte de León, a lo cual James ya fue claro: “Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovación). Faltan tres o cuatro meses; pero bueno, como yo siempre digo, un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre, y bueno, ya se hablará de eso”, le dijo Rodríguez, a Somos Fox, en agosto.

Y luego se sinceró: “Si no tienen idea en poder seguir, tomaré otro camino”.

¿Posible adiós de James Rodríguez en México? | Foto: Getty Images