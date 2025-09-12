Suscribirse

Carlo Ancelotti sentenció su futuro: dijo si se va de Brasil tras el Mundial 2026

El director técnico dejó clara su intención para su futuro.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 10:37 p. m.
Palabras de Ancelotti.
Palabras de Ancelotti. | Foto: Getty Images

El director técnico italiano Carlo Ancelotti llegó a la selección de Brasil con el objetivo de preparar hacer una gran Copa del Mundo 2026, que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México.

El exentrenador del poderoso Real Madrid cumplió su primer objetivo con el equipo brasileño y este fue el de lograr la clasificación al certamen orbital, que arrancará en menos de un año.

Ahora, el estratega deberá terminar de pulir a una Brasil que por juego sigue sin convencer. Los hinchas esperan que en el Mundial United haga presencia el astro Neymar Jr.

Pero dejando de un lado el rendimiento de la selección brasileña, en las últimas horas Carlo Ancelotti le concedió una entrevista a ESPN Brasil y en esta sentenció su futuro.

Carlo Ancelotti DT de Brasil
Ancelotti con Brasil. | Foto: AFP

Sin rodeos, teniendo en cuenta que solo firmó contrato por un año con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), expresó que le gustaría seguir con Brasil hasta 2030. El estratega le Dejó esta decisión a la misma CBF.

(Desde 2023) Quería entrenar a Brasil. Preparar el Mundial con Brasil es algo especial. Firmé un contrato de un año. Creo que fue lo correcto en ese momento firmar así“, empezó asegurando, en palabras recogidas por As España.

“Después del Mundial, todo está abierto. No tengo ningún problema si la CBF quiere continuar. No hay problema. Como dije, estoy muy feliz aquí, mi familia también. Podemos pensarlo, hablarlo. Tenemos tiempo para hablarlo, no tengo problema en continuar. Sería genial (quedarme hasta 2030)”, añadió.

Si la selección de Brasil hace un gran Mundial e incluso, se corona como campeón, lo más seguro es que la Confederación Brasileña de Fútbol le extienda por mucho tiempo el contrato a Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti DT de Brasil
Ancelotti estará en el Mundial. | Foto: AFP

Pero si la selección, considerada como la más grande en la historia del fútbol, queda eliminado en semis o una instancia de menos valor para lo que es Brasil, seguramente el vínculo del entrenador no tendrá una ampliación.

Habrá que esperar para conocer que sucede con Ancelotti en la misma Copa del Mundo 2026 y después de esta. Por ahora, la misión es engranar el equipo y alcanzar un juego que deleite, como lo ha hecho Brasil en diferentes etapas de su gran historia.

La selección de Brasil va a necesitar que jugadores como Vinicius Jr., Rodrigo Goes, el portero Allison, Raphinha y el mismo Neymar, gocen de un gran momento en rendimiento. Por nombre es favorita, pero por fútbol no.

