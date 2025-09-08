Gesto de Ancelotti con una reportera japonesa le da la vuelta al mundo: la ayudó ante los nervios

Carlo Ancelotti asistió a la penúltima rueda de prensa de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Fue este lunes, 8 de septiembre, antes del juego de su Selección brasileña ante Bolivia, en El Alto, por la fecha 18 de la competencia.

En medio del evento hubo un momento que está dando bastante de qué hablar en el mundo entero. Una reportera japonesa trató de hacerle una pregunta en portugués a Ancelotti, pero los nervios le jugaron una mala pasada.

TNT Sports Brasil reveló que el nombre de la periodista es Kiyomi Nakamura, y sus nervios por tener al frente a uno de los mejores entrenadores del mundo la hicieron titubear. Carlo, al verla, le dijo: “Podemos hablar en inglés”. Ella, entre risas, dijo que no.

Para bajar aún más la tensión, Ancelotti le dijo: “Tu portugués es como el mío... más o menos. Por eso nos entendemos”. La sala entera se echó a reír, ella le dijo que lo iba a volver a intentar, con menos nervios, y de ahí en adelante la conversación fluyó.

O ANCELOTTI JÁ TÁ ATÉ AJUDANDO A REPÓRTER COM O PORTUGUÊS! 🇧🇷😂😂

A Kiyomi Nakamura teve dificuldades pra fazer a pergunta pro técnico italiano e recebeu aquela ajudinha! 🤝 #SeleçãoBrasileira #Futebolbrasileiro pic.twitter.com/zQCHxVey9p — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 8, 2025

Brasil tendrá cambios ante Bolivia

Ya refiriéndose a otros temas, Carlo anticipó varias cosas de cara al juego con Bolivia. Cambios, expectativas y su opinión respecto a lo que se juega la verde, que busca quitarle el repechaje en la tabla a Venezuela.

Ancelotti llega a Bolivia con Brasil. | Foto: AFP

“La idea que tengo es cambiar un poco (...). Estamos evaluando el cansancio de los futbolistas”, comentó Ancelotti en conferencia de prensa en Rio de Janeiro, antes del viaje del plantel para la última fecha de la clasificatoria mundialista sudamericana.

El técnico, de 66 años, reconoció que trabajar en altura es algo “nuevo” para él, pero dijo confiar en su grupo de trabajo.

“No es nada nuevo para el equipo nacional, entonces tengo que confiar en las personas que tienen más información que yo”, expresó Carletto, quien analiza cambios de jugadores y de dibujo táctico.

Aseguró que conversó con su hijo, Davide Ancelotti, entrenador de Botafogo, sobre su experiencia en altura en la Copa Libertadores. El club de Rio de Janeiro fue eliminado del torneo en esas condiciones por el ecuatoriano Liga de Quito.

“Es una información más”, indicó.

Brasil, tras su victoria 3-0 del jueves ante Chile, subió al segundo puesto de la tabla del clasificatorio sudamericano, con 28 puntos, a diez del líder Argentina.

Ancelotti no podrá contar esta vez con el mediocentro Casemiro, quien deberá cumplir suspensión. Ha sido clave en los primeros partidos de su ciclo como seleccionador de Brasil, iniciado en junio.

“No hay otro jugador brasileño que tenga las características de Casemiro”, reconoció el entrenador, aunque asomó como alternativas a Andrey Santos, Bruno Guimarães e incluso un hombre más ofensivo como Lucas Paquetá.

Ancelotti pidió a sus jugadores “actitud”: “La llave del éxito es talento más actitud. Talento y cero actitud, no ganan. Cero talento y mucha actitud, no ganan. Una combinación de talento y actitud es que puede ganar”.

Brasil llega a Bolivia tras derrotar a Chile en la penúltima fecha. | Foto: AFP

El seleccionador celebró los 100 partidos como internacional alcanzados por el central Marquinhos. “Es un gran zaguero, uno de los mejores del mundo, con experiencia, con inteligencia, con carácter y con personalidad. Es un gran capitán (...). Merecido”, comentó.