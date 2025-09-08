Suscribirse

Bolivia vs. Brasil: canal y hora para ver desde Colombia a Carlo Ancelotti en la altura

Se espera un partido con emociones de inicio a fin. Habrá que esperar para conocer qué tanto afectará a los brasileños la altura.

Redacción Deportes
8 de septiembre de 2025, 10:03 p. m.
Si Bolivia vence a Brasil en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, y la Selección Colombia le saca puntos a Venezuela en Maturín, se meterá en el repechaje para el Mundial 2026.

Venezuela llega a la decimoctava fecha con todo a favor para quedarse con el séptimo lugar del premundial, ya que tiene 18 unidades y un saldo de goles de menos 7, mientras que Bolivia tiene 17 puntos y -19 de goles.

La situación no es fácil para una Bolivia que ha transitado en las últimas fechas de la algarabía a la tristeza. No solo deberá vencer al equipo que comanda Carlo Ancelotti, sino que también necesita que Venezuela no se imponga a Colombia.

Desde que asumió como DT de la selección boliviana, a mediados del año pasado, Oscar Villegas migró del estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 msnm, al Villa Ingenio de El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar.

Sus dirigidos comenzaron a sumar y escalar posiciones, pero sus recientes resultados hicieron que bajaran a tierra y que lleguen al cierre clasificatorio dependiendo de otros.

Brasil va a venir a querer ganarnos”, dijo Ervin Vaca, durante el último contacto con la prensa el pasado sábado. Para evitar que los brasileños de Ancelotti se vuelquen al ataque, Vaca dijo que tienen que estar concentrados en la marca desde sus líneas de ataque.

“Vamos a tener que colocar tres” en la delantera, afirmó. Brasil y Ancelotti treparán a El Alto en segunda posición de las eliminatorias, con 28 puntos, a diez de la campeona del mundo Argentina y con el boleto asegurado para el Mundial de Norteamérica 2026. Los pentacampeones del mundo, sin Neymar ni Vinícius Jr, jugarán por primera vez en la ciudad de El Alto.

Con la misión de honrar su historia, y asegurarse la segunda posición de la tabla, la canarinha ha avisado que aterrizará en la altura con el deseo de apoderarse del botín.

Carlo Ancelotti logra la clasificación con la Selección de Brasil.
Carlo Ancelotti, DT de Brasil. | Foto: AFP

La camiseta de Brasil no puede permitir a los jugadores, al equipo, que existan partidos más o menos importantes: todos los partidos son importantes”, dijo Carletto.

El laureado exentrenador del Real Madrid, que de a poco conoce las vicisitudes de la eliminatoria sudamericana, adelantó que su equipo tendrá cambios respecto al que goleó 3-0 al colista y eliminado Chile la semana pasada en el Maracaná.

Canal y hora para ver el partido en vivo desde Colombia

  • El partido se podrá ver en vivo a través del Canal RCN App/Ditu.
  • Comenzará a las 6:30 p. m., hora colombiana.

*Con información de AFP.

