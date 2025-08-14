Será cuestión de horas para oficializar de lo que ya se viene hablando desde hace un par de días en el Bayern Múnich de Alemania.

A lo que se hace referencia es a la despedida del francés, Kingsley Coman, luego de ser parte de los bávaros desde 2015.

Fabrizio Romano ha sido quien le dé visibilidad a la noticia que ya había reportado un par de días antes. Este jueves agregó: “¡Bayern dio luz verde final para que Kingsley Coman viaje hoy y se una al Al Nassr!“.

Kingsley Coman y Luis Díaz se despiden tras pocos días juntos en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Es tal el avance significativo de las negociaciones, que “Coman dejará Múnich en las próximas horas tras concretarse su traspaso a Al Nassr”.

Sobre la tarifa que se fijó para que se diera el traspaso, a los alemanes les entrará algo “inferior a € 30m”, y el jugador firmará “contrato de 3 años para Coman”.

Dinero a la vista para Coman

A sus 29 años, el francés buscará consolidar económicamente su carrera deportiva, tras una extensa trayectoria en la élite del fútbol europeo.

Debutó en el PSG en 2012, donde permaneció durante dos temporadas, antes de ser adquirido por la Juventus de Italia.

Con el club turinés jugó otros dos años y luego dio el salto al Bayern Múnich, equipo en el que ya suma una década.

Coman se ha consolidado como uno de los futbolistas más laureados, con un palmarés que supera las 15 conquistas entre los tres países en los que ha jugado.

Con la Selección de Francia también ha tenido presencia destacada, participando en el Mundial de Catar 2022 y en las Eurocopas de 2016, 2020 y 2024.

Además de ello, será una pieza más del armado plagado de estrellas que realizaron los dueños del cuadro de Riad.

João Félix e Íñigo Martínez se juntarán a Coman en un plantel que ya ostenta tener a nada más, ni nada menos que Cristiano Ronaldo y Sadio Mané.

Será un equipo de élite, pero jugando en una liga menor del mundo donde las aspiraciones son ganarlo todo en Arabia Saudita.

Díaz se afianza a ser titular

Como un obstáculo menos para Lucho Díaz se entiende la partida del galo al balompié de Medio Oriente.

En un plantel plagado de figuras como es el Bayern Múnich, el colombiano habría tenido que luchar por la titularidad también contra este.

Su estadía de años en los rojos habría sido un reto para el cafetero, pero ahora le queda el camino expedito para ser el número uno del entrenador, Vincent Kompany.

Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Ya será cuestión del trabajo que haga Díaz para demostrar que merece estar en las nóminas inicialistas una vez empiece la Bundesliga.

Un primer veredicto que dará el estratega belga se conocerá este sábado, 16 de agosto, cuando los de Múnich disputen la Supercopa alemana frente al Stuttgard.