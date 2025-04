“Conservo el testamento de Escobar”, la hermana del capo revela explosivos detalles de su fortuna y cuenta quién se quedó con esta

Alba Marina dice que conserva el testamento de Escobar, el cual escribió un día que sintió un fuerte dolor de cabeza. “Me llamó y hablamos. Yo le dije: ‘Pablo, yo no quiero plata de muerto, deme todo lo que me vaya a dar en vida’ (risas). Y él me respondió: ‘Usted sabe que los mafiosos mueren jóvenes’”.

Alba Marina relató que Escobar les mandó copia del testamento a los familiares. “Igual, ese testamento no se cumplió. Había mucha confianza con Pablo. Una vez llegó a mi casa y me pidió que le guardara unos documentos: eran las escrituras de la hacienda Nápoles. Tenía un mueble con muchos cajones, los desocupé y no me cabían las escrituras. Después me las pidió. Nápoles estaba a nombre de él y otra parte a nombre de Gustavo Gaviria”.