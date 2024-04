Con drones, así estarían espiando y elaborando los planes criminales para atacar a la Fuerza Pública y la población, las disidencias de Iván Mordisco

Ya desde hace varios meses las autoridades indagan la forma cómo las disidencias están usando estos artefactos. La información indica que se trataría de grupos criminales que estarían tratando de implementar una nueva modalidad de ataque armado en contra de la fuerza pública y que incluye justamente el uso de estos aparatos no tripulados y que vuelan a baja altura.

“Hágale la levanta o no. Una libra, cinco libras, levanta, póngale… No, ya exageró. jajajaja no pudo”, se escucha en el video mientras las personas hacen los intentos por levantar el dron con la carga.