La imagen, que está siendo analizada por investigadores de la Fiscalía y la Policía, dibuja una escena en la que aparecen varias personas, con camuflados y botas de caucho, mientras hacen una demostración en el manejo de drones.

La información indica que se trataría de grupos criminales que estarían tratando de implementar una nueva modalidad de ataque armado en contra de la fuerza pública y que incluye justamente el uso de estos aparatos no tripulados y que vuelan a baja altura.

“Drones bomba”. Autoridades en alerta tras videos que revelan el manejo de estos aparatos para atacar a la fuerza pública - Foto: Pantallazo de video

“Hágale la levanta o no. Una libra, cinco libras, levanta, póngale… No, ya exageró. jajajaja no pudo”, se escucha en el video mientras las personas hacen los intentos por levantar el dron con la carga.

Las personas que están en el video tratan de establecer cuál es el peso que alcanza a levantar el dron objeto del improvisado entrenamiento. Una y otra vez hacen intentos por levantar un peso de hasta dos kilogramos.

“Le quedó grande, hágale con dos a ver si de pronto. Grabe periodista, jajajaja, le quedó grande no. Soltarlo, jajajajaja no pudo. Libra y media aguanta”, hablan las personas que hacen varios intentos por levantar el dron con las bolsas.

Lo que resulta perturbador es el momento en el que dejan de utilizar lo que parecen ser libras de algún producto alimenticio y pasan de manera directa a probar con una granada de mortero, las mismas que justamente son utilizadas en los ataques terroristas en contra de miembros de la Policía y el Ejército.

“Es más grande que el dron, no creo. Por ahí con una libra o menos”, señalan mientras se dan cuenta de que el dron no puede cargar más que su propio peso, en ese momento termina el video.

Entre risas, las personas que se encuentran haciendo las pruebas de peso y altura con el dron, se burlan de lo que podría ser un ataque terrorista, incluso alientan a los otros a seguir intentando luego de que el dron no logra levantar la granada de mortero.

El video, que dura poco más de dos minutos, fue compartido a través de WhatsApp, al punto de que llegó a las autoridades que se encuentran analizando no solo el sitio donde se estarían haciendo esas pruebas, sino que grupo estaría detrás de implementar lo que podría ser una aterradora forma de violencia contra la fuerza pública: los drones bomba.

Fuentes de la Fiscalía y la Policía le confirmaron a SEMANA que ya se adelantan las verificaciones y esperan, gracias a la información de inteligencia, identificar con certeza quiénes serían los encargados de buscar esta nueva forma de criminalidad violenta contra el Estado.

Asesinato del mayor

Este domingo se adelantaron las honras fúnebres al mayor Edison Andrés González, asesinado por un francotirador en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, justamente se trata de establecer si el video que registra el entrenamiento con drones se grabó en zona rural de ese mismo departamento.

El director de la policía, el general William René Salamanca, aseguró que se adelantan las investigaciones del caso para determinar con certeza quiénes fueron los responsables de atentar contra la vida del mayor. Aseguró que todo es materia de verificación, pero es claro para la Policía que en esa zona delinquen grupos como el ELN.