Piter Albeiro recibe nuevo vainazo del Mago Camilo Pardo: “Le dolió porque hay algo ahí”

Piter Albeiro, el famoso humorista que a lo largo de su carrera ha hecho reír a millones de personas, se encuentra envuelto en una gran polémica que se desató en los últimos días. Todo inició tras los señalamientos de una mujer activista de izquierda que los comparó con Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como ‘Carroloco’, y quien terminó envuelto en un escándalo después de que en un caso judicial fuera vinculado con el Clan del Golfo.

A través de X, la ciudadana apuntó en contra del también empresario al señalar: “Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA a punta de contar chistes... Ajá, como noooo”. Ante el mensaje, el artista respondió anunciando que procedería de manera “penal y civil” en contra de ella, mostrando su molestia por este señalamiento.

El humorista ha estado inmerso en una polémica en los últimos días. | Foto: Imagen tomada de Twitter @PITERALBEIRO

Poco a poco, la controversia fue creciendo y generando varios comentarios al respecto. Camilo Pardo Mago, conocido como El Mago y quien es otro humorista famoso, puso en duda la procedencia del dinero de su colega comparándose al manifestar que él ha llenado totalmente en diferentes eventos, pero pese a esto no cuenta con el dinero para comprar vehículos de lujo y otro tipo de objetos que cuestan grandes sumas de dinero. “Algo estoy haciendo mal. O ellos están haciendo algo mal”, escribió.

La nueva pulla

Lejos de intentar dejar la controversia de lado, El Mago volvió a enviarle una fuerte pulla a Piter Albeiro, pero en esta ocasión lo hizo en medio de un nuevo show de F*ck News y acompañado de su amigo Camilo Sánchez. Pardo sostuvo que en su mensaje inicial nunca hizo referencia a ningún comediante, sino que el empresario se sintió aludido.

El artista explicó que la mujer que realizó la primera publicación fue “amenazada” a través de las redes sociales. Incluso, sostuvo que revelaron fotos de su hija y hasta le enviaron la ubicación. “La señora ahorita está amenazada, está mirando cómo denuncia a Piter Albeiro”, indicó.

El humorista hizo un fuerte comentario en medio de un show. | Foto: Fotograma, 00:18, F*cksnews: No Sabia Parquear, Youtube/@fcksnews

Ante esta situación, según dijo El Mago, él decidió tuitear a “modo de chiste”. “Yo no mencioné, no etiqueté a nadie y Piter Albeiro me contestó”, agregó. Camilo Sánchez aprovechó para referirise a la entrevista que el humorista de Sábados Felices le concedió a SEMANA y en la que, entre otras cosas, afirmó sentirse “dolido” por el comentario de Pardo.

Durante el show, Sánchez reveló que supuestamente Piter Albeiro les escribió para llevarlos a Estados Unidos y que hicieran un evento, aunque comentó que ellos nunca respondieron. El Mago aprovechó la ocasión para enviar un nuevo vainazo.

“Yo no lo etiqueté, yo ni nombré a Piter Albeiro (...) Yo solo dije un comentario. Le dolió porque hay algo ahí. Yo no sé si habrá algo, pero para qué me responde, para qué se ensaña con la pobre señora que solo puso un comentario”, manifestó.