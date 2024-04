Piter Albeiro se inspiró al recordar su origen y contar cómo levantó su imperio: “creemos que el único camino es ser empleado”

Piter Albeiro no pasó por alto los señalamientos y respondió, precisando que toda la vida ha tenido dinero. Es más, no tuvo ningún problema en explicar de dónde provienen sus fondos. Adicionalmente, se mostró decepcionado por las posiciones que han tenido ciertas personas, entre ellas su colega Camilo Pardo -más conocido como El Mago-.

“Quienes ya en su cabeza me odian de hace años porque pienso diferente en algunos temas sociales o políticos, les quiero decir que hacer cambiar de opinión a los demás a las malas no es el camino. Yo tenía un concepto errado de gente que admiro hoy en día y no tengo por qué negarlo (...). Ahora bien, a veces uno se hace el que no es con uno, y empiezan ‘ahí le hablan’, ‘oiga, responda’, ‘el que calla otorga’, y entonces uno piensa: De verdad, ¿por qué tengo que quedarme callado?”, continuó.