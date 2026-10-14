¿Vive en el exterior? Abelardo De La Espriella busca colombianos para importantes cargos en ProColombia

El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance del Banco de Talentos de la Patria Milagro, la plataforma digital que instauró el Gobierno nacional para el reclutamiento de personas que quieran trabajar con el Estado.

El objetivo de esta plataforma es recibir y evaluar las hojas de vida de los ciudadanos, con el fin de conectarlos con diferentes oportunidades de empleo en el sector público, priorizando el mérito y las capacidades.

Más de 145 personas han ingresado al Gobierno nacional; por esa razón, el presidente anunció que acudirá al mismo proceso para cargos directivos de ProColombia en varios países.

“Cerca de 15 posiciones importantes en ProColombia en el exterior para dirigir estas oficinas en países maravillosos”, dijo el mandatario.

Agregó: “Esos cupos los voy a abrir al mérito con gente que se encuentre en esos países y no se pague el viaje desde Colombia a los países donde trabajarán”.

De La Espriella aseguró que cuando esos cargos se ocupan con personas que van desde Colombia, el Estado incurre en millonarios gastos de traslado y que es mucho mejor que sean connacionales que estén viviendo en esos países.

“Se necesitan personas que vivan en esos países para que conozcan las culturas, la realidad, y eso ayudará a que el trabajo sea más sencillo en beneficio para Colombia”, reiteró.

El mandatario dijo que en los próximos días se abrirá el espacio para que los colombianos interesados se inscriban y participen en la selección del Banco de Talentos de la Patria Milagro.