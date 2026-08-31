Air Europa e Iberia retomarán su operativa de vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, Venezuela, a partir de este mes de septiembre, después de que el país latinoamericano se viera afectado por los terremotos registrados el pasado mes de junio.

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En concreto, la primera aerolínea volverá a volar entre Madrid y la capital venezolana desde mañana martes, tras haber operado desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia en julio y agosto, al igual que Iberia.

“Nos alegra volver a conectar Caracas con nuestra red habitual de destinos y poder seguir acompañándote en tus próximos viajes”, ha señalado Air Europa en su página web.

📣 #AirEuropaInforma ¡Caracas vuelve a estar en ruta! 🇻🇪✈️ Con la recuperación progresiva de la operativa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (CCS), retomamos nuestros vuelos a/desde Caracas. Más información: https://t.co/ndMooP7MHa pic.twitter.com/vBNyPP966I — Air Europa (@AirEuropa) August 28, 2026

Mientras, Iberia recuperará la conexión con Caracas desde el próximo jueves y lo hará con tres frecuencias semanales —lunes, jueves y domingo—, según ha confirmado la compañía aérea a Europa Press.

La operativa con Venezuela ha venido registrando cambios desde finales de 2025, después de que el Gobierno venezolano suspendiera las licencias para volar al país de Air Europa, Plus Ultra e Iberia, tras la decisión de las compañías de no volar a este destino cuando Estados Unidos emitió una alerta para “extremar la precaución” de las aeronaves que sobrevolaran ese territorio.

Sin embargo, Air Europa recuperó los vuelos a mediados de febrero de este año, mientras que Plus Ultra volvió a volar el 3 de marzo e Iberia anunció regreso en abril.

Aeropuerto de Maiquetía-Venezuela Foto: Anadolu via Getty Images

Posteriormente, los terremotos ocurridos en junio obligaron a modificar nuevamente la operativa con la capital venezolana hasta recuperar la normalidad.