Denuncian al presidente Petro por revelaciones de Angie Rodríguez de un complot para enlodar a De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras con paramilitares

Empiezan a conocerse los primeros coletazos tras las explosivas revelaciones que hizo la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en las que denunció la existencia de un presunto plan orquestado desde la Casa de Nariño para desestabilizar la campaña presidencial de 2026.

Exclusivo: Angie Rodríguez reveló el plan del Gobierno Petro para que exjefes paramilitares acusaran a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en medio de la campaña presidencial

Rodríguez, quien hace poco fue declarada insubsistente en su cargo como gerente del Fondo Adaptación por orden del presidente saliente, Gustavo Petro, detalló la forma en que se quiso crear un supuesto “complot” con exparamilitares para enlodar al candidato Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

La exfuncionaria, una de las más importantes escuderas de Petro durante gran parte de su mandato, aseveró que ella recibió instrucciones precisas para convocar a los exjefes paramilitares a un evento en Valledupar.

“Pero a mí me dan una orden. Usted tiene que hablar, ustedes tienen que hablar de tres personas: Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y (Germán) Vargas Lleras. En efecto, entonces me piden organizar lo del cierre de Ralito con la misión de que ellos hablen para las elecciones”, detalló.

Varios funcionarios del Gobierno Petro habrían estado al tanto del presunto plan. Cuando Rodríguez los buscó para pedir apoyo, reveló, la dejaron sola con la labor encomendada.

En la denuncia, radicada por la Red de Veedurías Ciudadanas, se pide investigar al presidente Petro por los delitos de tráfico de influencias, prevaricato, abuso de autoridad, encubrimiento y concierto para delinquir.

“La presente denuncia se formula por reiterada solicitud ciudadana a efecto de determinar judicialmente si hubo o no la posible responsabilidad penal, disciplinaria, o política —juicio por indignidad— por parte del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego respecto del señalamiento por parte de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez”, indicó la acción judicial.

En la denuncia también se pide investigar al ministro del Interior, Armando Benedetti, pues, según el relato de Rodríguez, habría sido uno de los “cerebros” detrás de este supuesto plan.

Por estos mismos hechos se presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General para que se realice la respectiva investigación.