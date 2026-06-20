Votos comprados y votos de sangre

Denuncio a Iván Cepeda y a Gustavo Petro por traspasar todas las líneas éticas y lícitas para ganar el domingo. Por acción o por encubrimiento. Saben que las Farc y el ELN están ejerciendo una presión salvaje y el precio lo pagan las comunidades que viven bajo su yugo. Es una campaña agresiva, con destierros, multas millonarias y hasta homicidios si no votan por el petrista.

En Caquetá conozco casos de familias desplazadas de sus fincas. Les dieron un par de días para recoger sus cosas y perderse. Omito detalles porque tomarían represalias contra los familiares que quedan en el territorio. ¿Su delito? Escribir en una red social su respaldo al Tigre. Al resto los obligan a sacar una foto del tarjetón y mostrarla. Y cuidado, advierten, vayan a encontrar un solo sufragio por Abelardo.

En Arauquita, por ejemplo, el ELN anda rabioso. La derecha, que suele sacar unos 1.000 votos, esta vez subió a más de 5.000, 2.000 por encima del aliado de las guerrillas.

“Lo que quieren es que los 5.000 que eligieron al Tigre, o no acudan a las urnas, o voten por Cepeda. Si no cumplen, el castigo es destierro o asesinato”, avisa Juan Carlos Santamaría, que hace campaña a favor de la Espriella en Arauca. “En los cascos urbanos no pueden controlar tanto, pero sí en los centros poblados de Fortul y Arauquita. Otro freno es la ausencia de testigos electorales porque nadie se le mide por miedo”.

Lo mismo ocurre en otras regiones que controlan las Farc o el ELN. Reúnen a los presidentes de las JAC y les advierten que solo permiten papeletas de Cepeda y Quilcué. Si se les cuela alguna de su rival, la llevan.

Los casos son innumerables, lo conocen en el Gobierno y miran para otro lado porque les conviene. O llaman a calificar servicios al oficial que se le ocurra admitir lo que está pasando. Y no solo se benefician de los votos de sangre. También de la compra de conciencias.

Unos colombianos comprometidos con el país, brillantes en aplicaciones de IA, idearon ColombiaLibre, plataforma para que cualquier ciudadano reporte de manera anónima las irregularidades que detecte para trasladarlas a las autoridades. Nadie tiene acceso a la identidad del denunciante.

Aunque no tuvo suficiente repercusión para darla a conocer, recibieron reclamos con datos específicos y fotos que atestiguan lo relatado. Aún sigue activa (www.colombiavotalibre.com) para recoger información de lo que suceda este fin de semana.

Reproduzco unos pocos que prueban, una vez más, que borraron toda frontera ética porque ahora, a diferencia de 2022, Petro tiene poder y plata del erario. Solo agrego lo que aparece entre paréntesis y corrijo algo de ortografía.

“Citaron a todos los adultos mayores de Soracá (en el corazón de Boyacá), que son unos 500, para hacer entrega de un regalo de la Presidencia de la República, una bolsa grande con ropa, de muy buena calidad y de marca, y también les dijeron que el precio de lo que estaban repartiendo era de 500 millones!!! Y les prometieron que el próximo Gobierno de Cepeda les iba a regalar casa a todos. Lo están replicando en todas las veredas de Boyacá”. Envía foto con los buzos, camisetas y tenis que obsequian.

De Florencia, Caquetá: (citaron) “a los líderes de las iglesias cristianas, exigiendo que los feligreses o asistentes a esta deben votar por el candidato de la izquierda y se debe tomar foto al tarjetón donde se evidencia que ha sido así, que afuera de todos los puestos de votación hay personas de ellas verificando y quienes votan por el otro candidato de derecha será desterrado o desaparecido y quien no vote tendrá otra clase de castigo, esto en todos los lugares votación, la iglesia por objeción de conciencia no habla de política dentro de ella dando libertad a los feligreses de votar por quién crean que está bien pero este grupo de izquierda está violando este derecho al voto”.

Córdoba, Nariño (sur del departamento): “El día sábado 20 de junio, el cabildo indígena tiene planeado hacer perifoneo en el pueblo y en todas las veredas pidiendo el voto por el Pacto Histórico durante el silencio electoral. Tal como lo hizo un día antes de la primera vuelta. 2. Existen 2 sedes del Pacto Histórico ubicadas junto al recinto electoral. El día de las elecciones reúnen personas allí, les dan refrigerio y las envían a votar. Esto ya ocurrió en la primera vuelta, un día antes de las elecciones. Todo es auspiciado por el cabildo indígena del resguardo de Males (pueblo de los Pastos)”.

Leiva, Nariño (nordeste del departamento): “A toda la población la obligaron a votar por el candidato Cepeda, deben mostrar foto del voto para expedirle un paz y salvo que lo realiza la guerrilla”.

Santamaría también avisa de los miles de colombianos que residen en Venezuela, pero están inscritos en Colombia. “Cruzan el río por puntos que nadie controla, votan, vuelven a Venezuela y con la foto de la papeleta les pagan”.