“Están cruzando todas las líneas rojas para robarse las elecciones”. Con esa frase, la periodista inició un video de opinión en el que cuestionó al presidente Gustavo Petro, al candidato presidencial Iván Cepeda y a sectores de la izquierda de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Durante su intervención, Hernández-Mora calificó como “criminal” lo que considera advertencias de algunos dirigentes políticos sobre posibles escenarios de violencia en caso de una victoria de Abelardo de la Espriella.

“Lo de Bolívar y Carrillo amenazando al país con una violencia desbordada si gana Abelardo de la Espriella es criminal. Es una afrenta a la democracia”, afirmó.

También rechazó las versiones sobre eventuales disturbios tras los resultados electorales y sostuvo que “aquí los únicos violentos son la izquierda radical, la petrista, la de Cepeda”.

En otro momento del video, Hernández-Mora aseguró que “han llegado extremos inauditos como reunir a pastores evangélicos para decirles que en sus comunidades tienen que votar por Cepeda sí o sí”. Asimismo, señaló que el presidente Gustavo Petro “azuza la violencia” y promueve movilizaciones en caso de una derrota electoral.

La columnista también cuestionó el respaldo que recibe Iván Cepeda en algunas regiones del país. “Si Cepeda fuera un demócrata de verdad, si no le gustaran las alianzas con los ilegales, renunciaría a los votos del Cauca”, manifestó.

Además, afirmó que en varias zonas del territorio nacional existirían presiones para favorecer una candidatura presidencial. “Los votos que apoyan a Cepeda en zona roja están manchados de sangre”, dijo, al tiempo que pidió una mayor atención de los observadores internacionales sobre las denuncias relacionadas con presuntas presiones de grupos armados ilegales.

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Sobre Arauca, aseguró que “el ELN, el gobernador y el representante a la Cámara están presionando a la población civil para que se vote el próximo domingo por Iván Cepeda”, señalando supuestos mecanismos como presión armada, compra de votos y amenazas.

Finalmente, sostuvo que la jornada electoral definirá mucho más que la llegada de uno u otro candidato a la Casa de Nariño. “El domingo nos jugamos mucho más que una elección entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Nos jugamos la democracia, el Estado de derecho y el respeto a la división de poderes”, concluyó.