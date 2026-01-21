William Dau se despacha contra la Procuraduría tras ser sancionado por irregularidades en millonario contrato para la cárcel de Turbaco

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a William Dau Chamatt, exalcalde de Cartagena en el periodo 2020-2023, por lo que consideró una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima en la celebración de varios contratos para el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la cárcel de mujeres de Turbaco.

Luego de una denuncia interpuesta por por Álvaro Payares, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC ), y una visita de la Contraloría, el órgano de control investigó el contrato de arrendamiento celebrado entre el Distrito de Cartagena y la sociedad Invercom S.A.S. para que en un lote de 5.000 metros cuadrados funcionara la Cárcel Provisional de Mujeres.

Las primeras irregularidades encontradas fueron que la cárcel realmente no ocupaba todo el terreno, solamente 1.352 m², lo que quiere decir que se contrató por más de 3.600 m² que nunca se utilizaron.

Además, en la propiedad no había ni agua potable ni alcantarillado y en sus inmediaciones funcionaba una estación de servicio, algo que ponía en riesgo la vida de las reclusas y los funcionarios del penal.

Los investigadores establecieron que las irregularidades provocaron un detrimento patrimonial de 1.981.054.710 pesos.

Por eso, a través de un fallo de 76 páginas conocido por SEMANA, se destituyó e inhabilitó por tercera ocasión al exalcalde, que se despachó en sus redes sociales contra la entidad, y su cabeza, el procurador general Gregorio Eljach.

“Están haciendo una persecución salvaje en mi contra,pero a mí no me asustan. La primera suspensión, por 9 años, querían inhabilitarme sin que vaya a revisión del Consejo de Estado, y en el Consejo de Estado la echaron para atrás y le metieron culo de jalón de oreja a la Procuraduría”, dijo el sancionado exalcalde.

“Yo no soy político, si nunca más me vuelvo a lanzar pa un cargo, nunca me vuelvo a lanzar, me importan un carajo, ya estoy muy viejo, no estoy buscando gloria personal, pero sí voy a seguir opinando, y voy a seguir siendo activista anticorrupción”, añadió.

Además, anunció que pedirá al Consejo de Estado que revise las otras dos sanciones que quedan en su contra.