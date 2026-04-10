Procuraduría formula cargos a exalcalde William Dau por presunta omisión en reporte contable de Cartagena

La Procuraduría General de la Nación volvió a poner en el centro del debate disciplinario al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, tras formularle pliego de cargos por una presunta omisión en el envío de información contable durante su administración.

Según el organismo de control, los hechos se relacionan con el presunto incumplimiento en el reporte de información sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondiente al tercer trimestre de 2021. Estos datos debían remitirse a la Contaduría General de la República dentro de los plazos establecidos, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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De acuerdo con la investigación, la administración distrital tenía como fecha límite el 31 de octubre de ese año para entregar la información correspondiente al periodo entre julio y septiembre de 2021. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que el reporte no fue enviado de manera oportuna, lo que derivó en la apertura formal del proceso disciplinario.

El Ministerio Público advirtió que la omisión no es un asunto menor, ya que los reportes contables son fundamentales para el control fiscal y el seguimiento ciudadano a la gestión pública. La ausencia de esta información habría impedido conocer con precisión el manejo de los recursos del distrito en ese periodo.

El exalcalde de Cartagena, William Dau, el procurador General, Gregorio Eljach. Foto: No

Por estos mismos hechos, el ente de control también formuló cargos contra el entonces director financiero de la Secretaría de Hacienda de Cartagena, Eudes Soler Sanabria, quien tendría responsabilidad directa en el envío de los datos.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta atribuida a ambos funcionarios como una falta gravísima a título de culpa gravísima, una de las categorías más severas dentro del régimen disciplinario colombiano. Esto implica que, de comprobarse las irregularidades en las siguientes etapas del proceso, podrían enfrentar sanciones que incluyen inhabilidades para ejercer cargos públicos.

El caso entra ahora en fase de juicio disciplinario, etapa en la que los implicados podrán ejercer su derecho a la defensa y controvertir las pruebas presentadas por el ente de control.

Este proceso se suma a otros episodios disciplinarios relacionados con la gestión de William Dau Chamatt, quien gobernó Cartagena entre 2020 y 2023 y ha enfrentado múltiples investigaciones y sanciones en los últimos años.