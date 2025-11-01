Suscribirse

Nación

Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau

El Ministerio Público, en fallo de primera instancia, asegura que utilizó su cargo para participar en actividades partidistas e intervenir en controversias políticas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
1 de noviembre de 2025, 12:52 p. m.
El exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt recibió una dura sanción de la Procuraduría.
El exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt recibió una dura sanción de la Procuraduría. | Foto: Alcaldía de Cartagena/Colprensa

La Procuraduría General de la Nación tomó una fuerte decisión en contra del exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt, al determinar, en fallo de primera instancia, que el entonces mandatario local vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Subestimó Liverpool a Luis Díaz?: Voz autorizada aniquila al club inglés por venta al Bayern

2. Murió estudiante de los Andes tras ser brutalmente golpeado en fiesta de Halloween

3. Dos ministros de Javier Milei presentaron su renuncia con 15 minutos de diferencia, ¿qué pasó?

4. Mensajes del Día de Muertos 2025 para enviar por WhatsApp, este sábado 1 de noviembre

5. Colombia avanza en la protección animal y transforma su amor por la vida y el respeto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

William DauProcuraduría

Noticias Destacadas

Más de 1.000 policías acompañarán la celebración de Halloween este fin de semana en Cali.

Murió estudiante de los Andes tras ser brutalmente golpeado en fiesta de Halloween

Redacción Nación
ED 2260

Colombia avanza en la protección animal y transforma su amor por la vida y el respeto

Redacción Nación
ED 2260

Exclusivo: “Yo quiero que le pegue de seis a siete tiros, mínimo cuatro”. SEMANA revela el escalofriante testimonio del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.