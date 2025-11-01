Nación
Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau
El Ministerio Público, en fallo de primera instancia, asegura que utilizó su cargo para participar en actividades partidistas e intervenir en controversias políticas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Procuraduría General de la Nación tomó una fuerte decisión en contra del exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt, al determinar, en fallo de primera instancia, que el entonces mandatario local vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa.
En desarrollo...