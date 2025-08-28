Suscribirse

Cartagena

William Dau: Procuraduría ratifica sanción contra exalcalde de Cartagena por irregularidades en ejecución del PAE

En un fallo de segunda instancia, el Ministerio Público refrenda suspensión de nueve meses por retrasos en la garantía del servicio de alimentación escolar.

28 de agosto de 2025, 5:54 p. m.
Alcalde de Cartagena, William Dau
Exalcalde de Cartagena, William Dau. | Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Este jueves, 28 de agosto, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que en un fallo de segunda instancia, ratidficó la suspensión de nueve meses del cargo del exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, quien no ejecutó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el primer semestre de 2020.

Por medio de un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público, “Dau Chamatt, en su condición de alcalde del Distrito de Cartagena (2020-2023), no garantizó la prestación del servicio de alimentación escolar, que debía iniciar el 27 de enero de 2020, pero empezó su ejecución casi cuatro meses después, es decir, el 11 de mayo del mismo año”.

Al mismo tiempo, dieron a conocer que tras lo ocurrido, el 31 de marzo de 2025, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 declaró responsable a Dau Chamatt y le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de nueve meses, convertidos a salarios devengados para esa época, los cuales fueron tasados en $112.044.240, decisión que ahora confirma la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.

El Ministerio Público calificó el actuar del exmandatario como una falta grave, variándola de culpa gravísima a culposa.

Dau también fue sancionado por la Procuraduría por tratar con irrespeto a varios directivos de la Universidad de Cartagena, cuando fue alcalde de la ciudad.

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular estableció: “El entonces alcalde faltó a su deber de tratar con respeto a los dirigentes universitarios, pues en declaraciones a medios de comunicación dijo que era una institución ‘plagada de corrupción’ y que ‘siempre ha sido un nido de ratas’. Posteriormente, en su cuenta personal de la red social Facebook, publicó un video en el que los llamó ‘malandrines’”.

La Policía de Cartagena dispondrá de uniformados para garantizar la seguridad.
Panorámica de Cartagena. | Foto: Alcaldía de Cartagena.
Y es que este exmandatario siempre ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones cuando fue alcalde de la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar.

Actualmente, Dau es el principal opositor del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, a quien ataca constantemente por medio de sus redes sociales, lo que ha desatado varias respuestas del actual mandatario de los cartageneros.

