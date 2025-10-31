Procuraduría inhabilita por 12 años a William Dau, exalcalde de Cartagena, por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en primera instancia contra el exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, dentro de una actuación disciplinaria por presunta participación en política. La decisión fue proferida por la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 del Ministerio Público.

Según la entidad, el proceso se originó por declaraciones que Dau habría hecho durante una manifestación pública en las que expresó supuestamente de tener candidatos para el Congreso de la República, periodo 2022–2026, a quienes manifestó su apoyo político. Se trataría de las aspirantes Lidis Ramírez y María Alejandra Benítez.

De acuerdo con la valoración de las pruebas, la Procuraduría concluyó que el entonces alcalde de Cartagena intervino en controversias políticas al respaldar públicamente a las mencionadas candidatas y rechazar a otro aspirante.

Esta conducta, señaló el fallo, afecta los principios de neutralidad, imparcialidad y moralidad administrativa, pilares de la función pública consagrados en los artículos 6, 123 y 209 de la Constitución Política.

William Dau, exalcalde de Cartagena. | Foto: Ruby Villarreal

En consecuencia, el órgano de control declaró disciplinariamente responsable a William Jorge Dau Chamatt y le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años para ejercer cargos públicos.

La Procuraduría precisó que contra esta decisión procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, el cual podrá interponerse y sustentarse en el mismo acto o dentro de los cinco días siguientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 233 del Código General Disciplinario.

El fallo también señala que, una vez quede en firme la decisión sin que se interpongan recursos, deberá suspenderse su ejecución y remitirse el expediente disciplinario al Consejo de Estado, específicamente a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, para el trámite correspondiente.