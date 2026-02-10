William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de presunta agresión sexual en plena calle: “Y otro lo estaba filmando”

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa el instante en que William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de una presunta agresión sexual en plena calle, más exactamente al frente de la Alcaldía de esa ciudad.

En el video se observa que, mientras un individuo filmaba, otro procedió a abalanzarse sobre Dau mientras este caminaba y le lanzó la mano a sus nalgas.

Posteriormente, mientras el exalcalde saludaba a una persona, el mismo sujeto habría vuelto a agredir sexualmente a Dau y arrancó a correr. Fue en ese instante cuando el exalcalde empezó a perseguirlo.

Tras lo anterior, el exalcalde Dau compartió un video a través de su cuenta en X pronunciándose sobre lo ocurrido. Dijo, sin pruebas, que el presunto agresor habría sido enviado por Dumek Turbay, actual alcalde de Cartagena.

En otro video manifestó que había identificado al sujeto que presuntamente habría tocado sus partes íntimas.

“Ya quedó identificado el tipo que me agarró las nalgas aquí al frente de la Alcaldía, mientras otro compañero me filmaba con dos teléfonos en la mano. El man resulta ser Jaime Herrera, conocido como Rasquin o Rasquiña; sigan buscándome la lengua y soltaré más. Y se los digo a los cartageneros: yo no me quiero meter en la vida privada de la gente, pero si se meten conmigo, yo reacciono también, porque yo no soy marica para dejarme joder”, dijo Dau en otro video compartido en X.

Vale destacar que SEMANA se abstiene de publicar los videos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta el lenguaje soez que allí se maneja.

William Dau, exalcalde de Cartagena. Foto: ALCALDIA CARTAGENA

Recientemente, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a William Dau Chamatt, exalcalde de Cartagena, en el periodo 2020-2023, por lo que consideró una falta gravísima cometida en la celebración de varios contratos para el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la cárcel de mujeres de Turbaco.

Tras la decisión del ente de control, Dau se despachó en sus redes sociales contra la entidad y su cabeza, el procurador general Gregorio Eljach.

William Dau: Procuraduría ratifica sanción contra exalcalde de Cartagena por irregularidades en ejecución del PAE

“Están haciendo una persecución salvaje en mi contra, pero a mí no me asustan. La primera suspensión, por nueve años, querían inhabilitarme sin que vaya a revisión del Consejo de Estado, y en el Consejo de Estado la echaron para atrás y le metieron culo de jalón de oreja a la Procuraduría; Yo no soy político, si nunca más me vuelvo a lanzar para un cargo, nunca me vuelvo a lanzar, me importan un carajo, ya estoy muy viejo, no estoy buscando gloria personal, pero sí voy a seguir opinando, y voy a seguir siendo activista anticorrupción”, dijo el sancionado exalcalde en un video que compartió en X el pasado 21 de enero.