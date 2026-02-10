CARTAGENA

William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de presunta agresión sexual en plena calle: “Y otro lo estaba filmando”

El exmandatario de los cartageneros se pronunció sobre lo ocurrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
10 de febrero de 2026, 10:19 a. m.
William Dau, exalcalde de Cartagena, en instantes en que era agredido sexualmente.
William Dau, exalcalde de Cartagena, en instantes en que era agredido sexualmente. Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en X: @enterate_0812

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa el instante en que William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de una presunta agresión sexual en plena calle, más exactamente al frente de la Alcaldía de esa ciudad.

En el video se observa que, mientras un individuo filmaba, otro procedió a abalanzarse sobre Dau mientras este caminaba y le lanzó la mano a sus nalgas.

Posteriormente, mientras el exalcalde saludaba a una persona, el mismo sujeto habría vuelto a agredir sexualmente a Dau y arrancó a correr. Fue en ese instante cuando el exalcalde empezó a perseguirlo.

Tras lo anterior, el exalcalde Dau compartió un video a través de su cuenta en X pronunciándose sobre lo ocurrido. Dijo, sin pruebas, que el presunto agresor habría sido enviado por Dumek Turbay, actual alcalde de Cartagena.

Cartagena

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Cartagena

Declaran bandera roja en playas de Cartagena: advierten olas de más de tres metros y hay alerta

Cartagena

Ideam lanza alerta máxima por la llegada de nuevo fenómeno que afectará varias regiones de Colombia este fin de semana

Cartagena

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Cartagena

El asesinato de un hombre ciego en España, que ha horrorizado a Europa, habría sido cometido por un colombiano y su madre

Cartagena

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

Cartagena

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Nación

Radican tutela contra la Procuraduría por no expedir el documento del fallo que destituyó por 12 años a William Dau

Nación

Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau

Cartagena

Procuraduría inhabilita por 12 años a William Dau, exalcalde de Cartagena, por presunta participación en política

En otro video manifestó que había identificado al sujeto que presuntamente habría tocado sus partes íntimas.

“Ya quedó identificado el tipo que me agarró las nalgas aquí al frente de la Alcaldía, mientras otro compañero me filmaba con dos teléfonos en la mano. El man resulta ser Jaime Herrera, conocido como Rasquin o Rasquiña; sigan buscándome la lengua y soltaré más. Y se los digo a los cartageneros: yo no me quiero meter en la vida privada de la gente, pero si se meten conmigo, yo reacciono también, porque yo no soy marica para dejarme joder”, dijo Dau en otro video compartido en X.

Vale destacar que SEMANA se abstiene de publicar los videos mencionados anteriormente, teniendo en cuenta el lenguaje soez que allí se maneja.

William Dau
William Dau, exalcalde de Cartagena. Foto: ALCALDIA CARTAGENA

Recientemente, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos a William Dau Chamatt, exalcalde de Cartagena, en el periodo 2020-2023, por lo que consideró una falta gravísima cometida en la celebración de varios contratos para el arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la cárcel de mujeres de Turbaco.

Tras la decisión del ente de control, Dau se despachó en sus redes sociales contra la entidad y su cabeza, el procurador general Gregorio Eljach.

William Dau: Procuraduría ratifica sanción contra exalcalde de Cartagena por irregularidades en ejecución del PAE

Están haciendo una persecución salvaje en mi contra, pero a mí no me asustan. La primera suspensión, por nueve años, querían inhabilitarme sin que vaya a revisión del Consejo de Estado, y en el Consejo de Estado la echaron para atrás y le metieron culo de jalón de oreja a la Procuraduría; Yo no soy político, si nunca más me vuelvo a lanzar para un cargo, nunca me vuelvo a lanzar, me importan un carajo, ya estoy muy viejo, no estoy buscando gloria personal, pero sí voy a seguir opinando, y voy a seguir siendo activista anticorrupción”, dijo el sancionado exalcalde en un video que compartió en X el pasado 21 de enero.

Más de Cartagena

William Dau, exalcalde de Cartagena, en instantes en que fue agredido sexualmente.

William Dau, exalcalde de Cartagena, fue víctima de presunta agresión sexual en plena calle: “Y otro lo estaba filmando”

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.

Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Cartagena completa más de 48 horas de atención por las emergencias provocadas por el frente frío.

Declaran bandera roja en playas de Cartagena: advierten olas de más de tres metros y hay alerta

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Ideam lanza alerta máxima por la llegada de nuevo fenómeno que afectará varias regiones de Colombia este fin de semana

Montecristo inundado.

Montecristo, sur de Bolívar, bajo el agua: este es el complejo panorama por fuertes lluvias

Paulo César Sandoval Picalúa, capturado en Cartagena, Colombia, por el asesinato del ciego Ambrosio González en Cadiz, España.

El asesinato de un hombre ciego en España, que ha horrorizado a Europa, habría sido cometido por un colombiano y su madre

Max Henríquez Meteorólogo

Meteorólogo Max Henríquez hace fuerte advertencia tras lluvias intensas en Colombia: “No bajen la guardia”

El italiano Andrea Verardini Prendiparte.

Turista italiano se debate entre la vida y la muerte tras resultar herido con la hélice de una lancha en Islas del Rosario, Cartagena

Así quedaría la ampliación.

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Bolívar será sede de la Feria Equina en 2027.

Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Noticias Destacadas