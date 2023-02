Actriz Kristina Lilley compartió conmovedor mensaje sobre su lucha contra el cáncer y sus seguidores la aplaudieron

Kristina Lilley es una de las actrices más recordadas de la televisión nacional y a nivel internacional con papeles en producciones como ‘Pasión de gavilanes’, ‘La mujer en el espejo’, ‘Decisiones’, ‘Chepe Fortuna’, ‘La viuda negra’, ‘¿Quién mató a Patricia Soler?’, ‘La ley del corazón’, ‘La Nocturna 2′, ‘La venganza de Analía’ y muchas más, pues la artista colombo-estadounidense ha construido una prestigiosa carrera dentro de la industria.

No obstante, desde hace varios años la actriz ha llamado la atención de muchos de sus admiradores, pues ha tenido que afrontar graves problemas de salud.

En 2010 fue la primera vez que le diagnosticaron cáncer, más exactamente en el cuello uterino. A raíz de esto, se sometió a un fuerte tratamiento para enfrentar la enfermedad y ganarle la batalla.

Kristina Lilley es recordada por haberle dado vida a Gabriela Acevedo de Elizondo en "Pasión de Gavilanes". - Foto: Instagram

Tras varios meses de terapia logró salir victoriosa, pero la vida siguió poniendo pruebas debido a su gran fortaleza y tan solo unos meses después de superar el cáncer de cuello uterino se le detectó otro tipo de cáncer que volvió a preocupar a quienes la aprecian.

En esa segunda ocasión, el tipo de cáncer que desarrolló fue en el seno, pero gracias a que se le descubrió apenas cuando estaba empezando se trató rápidamente y aunque tuvo que someterse a la cirugía para extirpar el tumor logró salir de nuevo invicta de la enfermedad.

Kristina Lilley mostró su proceso - Foto: Instagram @kristililley

Pasaron varios años en los que la actriz vivió con una gran salud y siguió trabajando en lo que la apasiona. No obstante, a finales del año pasado 2022 anunció que de nuevo desarrolló cáncer en otra parte de su cuerpo y debía empezar a realizarse quimioterapia para volver a ganarle a la enfermedad que por segunda vez atacaba uno de sus senos.

Mientras lleva a cabo el tratamiento, que en esta ocasión es más fuerte, ha mostrado por medio de sus redes sociales la manera en la que afronta estos inconvenientes y por supuesto no duda en revelar las consecuencias.

“Se me empezó a caer el pelo, uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no, son bastante complejas y son tristes, muy triste perder el pelo y todo, pero bueno, ahí voy, gracias por sus mensajes son tan bonitos, yo los leo, yo les agradezco tanto, tanto, tanto, tanto, me da mucho ánimo, me da mucha alegría leerlos, gracias”, expresó la actriz hace un par de meses.

La actriz mostró el proceso de su rapada y sus sentimientos frente al paso que dio. Fotos: Instagram @kristililley. - Foto: Fotos: Instagram @kristililley.

En la actualidad, la actriz sigue recibiendo tratamiento para recuperarse y hace un tiempo decidió raparse por completo, por lo que ahora está completamente calva, pero siempre luciendo algún accesorio que la hace ver muy fuerte y tierna con su sonrisa.

Recientemente, compartió en su cuenta personal de Instagram un corto video en el que apareció usando una corona de flores adornado su cabeza y sonriendo mucho demostró que sigue fuerte afrontando estas pruebas que son solo para valientes.

“Aceptándome... amándome... sonriendo... y a ustedes que los hace sonreír?”, escribió la actriz en su clip que recibió decenas de comentarios de apoyo y admiración por su manera de ser.

“Siempre recordándote. Siempre admirándote. Siempre agradecido!!! Siempre, siempre, estarás en mi corazón. Te quiero. Te adoro. Te respeto. Toda mi energía y todo nuestro amor. Mi familia te envía todo el amor del mundo”; “Las calvas somos hermosas, es una lucha que llevamos con valentía, cada día de vida nos inspira y cada instante es más valioso en el verdadero amor”; “Me hace reír y seguir luchando ver y conocer personas tan bonitas como Tú”; “Sos un ejemplo vas a salir adelante y te vamos a ver en la tercera temporada de pasión de gavilanes”, le dijeron algunos de sus seguidores.