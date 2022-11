Video | Kristina Lilley, actriz de ‘Pasión de gavilanes’, abrió su corazón y confesó que tiene cáncer

Kristina Lilley, recordada por su papel de Gabriela Acevedo en Pasión de gavilanes, sorprendió este martes a todos sus seguidores y confirmó que le diagnosticaron recientemente cáncer de seno.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la artista colombo-estadounidense publicó un sentido video y señaló que nuevamente tiene que afrontar esta dura enfermedad. Asimismo, compartió un emotivo mensaje.

“Mi despertar es para contarles mi historia. Momentos difíciles que poco a poco se van superando. Gracias por escuchar”, escribió inicialmente para acompañar la grabación, que se hizo viral rápidamente.

La reconocida actriz, de igual manera, aprovechó el momento para revelar que hace poco le realizaron una doble mastectomía. Además, puntualizó que en la actualidad se encuentra bastante bien.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, añadió.

Luego, la artista colombo-estadounidense precisó: “Estoy muy bien, estoy bastante tranquila. No voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada. Simplemente quería contarles”.

Lilley, que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales, reiteró que su estado de salud es bueno y que espera que todo salga bien en los próximos exámenes.

Tras este sorpresivo anuncio, la reconocida actriz de Pasión de gavilanes recibió cientos de mensajes de apoyo por parte de algunas personalidades de la farándula nacional. Una de las primeras en pronunciarse fue Yaneth Waldman.

“Mi amor, te mando todo mi amor. Sí has sido una guerrera y lo seguirás siendo. Te mando muchos besos. Pronta recuperación total”, le escribió la famosa presentadora en la publicación.

La artista les mandó finalmente una pequeña reflexión a todas las mujeres que la siguen en las diferentes redes sociales para que entiendan la importancia de hacerse el autoexamen y cuidarse con respecto a esta dura enfermedad.

Cabe recordar que a la reconocida actriz en 2010 le diagnosticaron cáncer de cuello uterino, el cual superó exitosamente con un tratamiento de tres años. Sin embargo, meses después confirmó por primera vez que tenía cáncer de seno, que también venció gracias a una detección temprana.

“Como mujeres tenemos el compromiso realizarnos la citología cada año, pero nuestras parejas también tienen la responsabilidad de ser partícipes en este proceso, de estar pendientes de si ya nos hicimos el examen o no y de acompañarnos si es necesario”, manifestó Kristina Lilley en aquella época.

Maleja Restrepo y Michel Brown, con quien trabajó en la exitosa telenovela de Caracol Televisión, fueron otras de las celebridades que le enviaron un mensaje de apoyo a la artista colombo-estadounidense.

La actriz trabajó recientemente en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la cual fue estrenada a principios de este año y que actualmente se puede ver en Netflix. No se sabe hasta el momento si será transmitida por algún canal nacional.